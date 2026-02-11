Desastres naturais causam perdas seguradas de 106.681 milhões de euros em 2025

De acordo com o Relatório Anual sobre Clima e Catástrofes da companhia de seguros e resseguros Aon, divulgado hoje, as perdas globais, que se situaram em 260.000 milhões de dólares (cerca de 218.402 milhões de euros), registaram o seu valor mais baixo desde 2015.

A divergência entre os dois tipos de perdas deve-se ao facto de eventos graves frequentes nos Estados Unidos gerarem perdas seguradas significativas, mesmo em anos com atividade de risco abaixo da média, uma vez que nos mercados emergentes mais de metade das perdas económicas não estão seguradas.

Mais de 54% das perdas globais por desastres naturais em 2025 ocorreram nos Estados Unidos, com as perdas seguradas nesse país a representaram 81% das perdas globais do setor.

As seguradoras cobriram cerca de metade das perdas económicas globais em 2025, deixando uma lacuna de proteção de 51%, a mais baixa já registada.

Em 2025, foram registados 49 eventos com perdas económicas superiores a 1.000 milhões de dólares (cerca de 840 milhões de euros), enquanto 30 eventos ultrapassaram os 1.000 milhões de dólares em perdas seguradas.

Segundo o relatório, as tempestades convectivas graves são, neste século, o risco segurado mais caro, superando os ciclones tropicais, devido à maior frequência e gravidade desse tipo de eventos nos Estados Unidos.

Só em 2025, este tipo de tempestades gerou 61.000 milhões de dólares (cerca de 51.240 milhões de euros) em perdas seguradas, o terceiro total anual mais elevado registado.

Os incêndios florestais na Califórnia, em conjunto, causaram 58.000 milhões de dólares (cerca de 48.720 milhões de euros) em perdas económicas e 41.000 milhões de dólares (cerca de 34.440 milhões de euros) em perdas seguradas.

No caso da região da Península Ibérica (Espanha e Portugal), indicou que em 2025 as perdas seguradas ficaram abaixo da média dos anos anteriores.

No ano passado, a seca e os incêndios florestais causaram em Espanha e Portugal perdas económicas estimadas em cerca de 1.800 milhões de dólares (cerca 1.512 milhões de euros), mas o impacto na indústria seguradora não foi relevante.

Segundo o relatório, 42.000 pessoas morreram devido a catástrofes naturais em 2025, principalmente devido a terramotos e ondas de calor, um número 45% abaixo da média do século XX.

Em 2025, o terceiro ano mais quente já registado, o calor extremo causou mais de 25.000 mortes em todo o mundo e continuou a ser uma das principais causas de mortalidade associada a desastres naturais.