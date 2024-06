Descoberta preocupante na Antártida. Subida do nível do mar pode ser ainda mais rápida do que se pensava

O relatório publicado esta terça-feira na revistaexplica que, mais especificamente no ponto em que o gelo se eleva do fundo do mar e começa a flutuar.A água quente derrete cavidades no gelo, permitindo a entrada de mais água e expandindo ainda mais essas cavidades, num ciclo que se repete. O colapso do gelo no oceano vai fazendo subir o nível do mar., de acordo com os cientistas do British Antarctic Survey (que pertence à principal agência britânica para o estudo das ciências ambientais, o Natural Environment Research Council).A expressão “ponto de viragem” refere-se ao limiar em que uma série de pequenas alterações se acumulam para empurrar um sistema para além de um ponto sem retorno.Os investigadores utilizaram modelos informáticos para mostrar que

Não foi ainda concluído se esse “ponto de viragem” está próximo ou se já foi ultrapassado. A única certeza dos investigadores é que este pode ser desencadeado por aumentos de temperatura de apenas décimos de grau.