É desta forma que o diretor do sítio arqueológico de Pompeia classifica a prisão-padaria que acaba de ser revelada.





Num espaço pequeno, escravos e burros trabalhavam para fazer pão, como refere a jornalista Sandra Henriques.





Pompeia foi submergida pelas cinzas vulcânicas do Monte Vesúvio na sequência da erupção do vulcão no ano 79 depois de Cristo e que matou milhares de pessoas.