Desconhecidos hasteiam bandeira com suástica numa estação ferroviária na Alemanha

A polícia, avisada na manhã de hoje por uma pessoa que passava pelo local, apreendeu a bandeira e convocou testemunhas para identificar os autores do crime.

A bandeira do arco-íris, que evoca a paz e a diversidade de género, já havia sido roubada várias vezes da estação desta cidade de mais de 60.000 habitantes -- que fazia parte da antiga Alemanha comunista -, localizada ao norte de Berlim.

Entretanto, a substituição da bandeira do arco-íris por uma bandeira com a suástica representa uma escalada, alertam as autoridades.

"Com a exibição pública de símbolos e sinais da extrema-direita, é alcançada uma nova dimensão na glorificação da ideologia desumana do nacional-socialismo", lamentaram as autoridades da cidade num comunicado.

"Não é uma chacota e nem uma brincadeira de jovens", referiu a nota, sublinhando que os autores devem ser identificados e punidos pelas autoridades "com toda a severidade exigida pela lei".

Foi aberta uma investigação pelo uso de símbolos inconstitucionais, crime punível com até três anos de prisão.

A lei alemã proíbe estritamente a utilização de frases da era nazi ou a exibição pública de suásticas ou outros símbolos do Terceiro Reich.

O incidente teve lugar numa altura em que o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), em alta nas pesquisas de intenção de voto, iniciou a preparação da sua lista para as eleições europeias de 2024, elegendo as políticas migratórias europeias como alvo.

Cerca de 600 delegados da extrema-direita, por entre protestos da sociedade civil, retomaram hoje o seu congresso e lançaram o processo de seleção de candidatos ao Parlamento Europeu, que deverá terminar no próximo fim de semana.

A União Europeia (UE) é "profundamente antidemocrática" e não conseguiu conter as migrações, denunciou a co-líder da formação alemã AfD, Alice Weidel, num discurso em Magdeburgo, onde o partido iniciou na sexta-feira o seu congresso federal, segundo a agência de notícias EFE.