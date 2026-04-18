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Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Desconto no ISP sobre o gasóleo sofre redução de 1,5 cêntimos na próxima semana

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Desconto no ISP sobre o gasóleo sofre redução de 1,5 cêntimos na próxima semana

O Governo determinou uma redução, em 1,5 cêntimos, do desconto extraordinário do ISP sobre o gasóleo, conservando o valor do desconto na gasolina sem chumbo. Decisão adotada face à expectativa de recuo do preço daquele combustível. Em Ormuz, pelo menos dois navios terão sido atingidos por disparos quando tentavam cruzar o estreito, após o Irão ter anunciado que voltou a fechar a rota. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

Inês Moreira Santos, Carlos Santos Neves - RTP /

Andreia Custódio - RTP

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"Não é do meu interesse" debater com Trump. Leão XIV minimiza desentendimento com Trump

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O Papa tentou minimizar o desentendimento que teve, esta semana, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Falando aos jornalistas em inglês a bordo do voo para Angola, para a terceira etapa da viagem de 10 dias por África, o Papa afirmou que os comentários que fez dois dias antes em Camarões, denunciando que o mundo estava a ser “devastado por um punhado de tiranos”, não eram dirigidos a Trump.

Segundo Leão XIV, esse discurso "foi preparado há duas semanas, muito antes de o presidente sequer comentar sobre mim e sobre a mensagem de paz que estou a promover".
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Hezbollah vê negociações entre Líbano e Israel como um "fracasso"

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Um alto funcionário do Hezbollah afirmou que o grupo não está preocupado com as negociações diretas planeadas entre o Líbano e Israel, classificando-as como um fracasso. Em conferência de imprensa nos subúrbios do sul de Beirute, Mahmud Qamati afirmou que o Hezbollah "não se preocupa com as negociações conduzidas pelo Estado", visto que as considera "um fracasso, negociações fracassadas, derrotadas e submissas".
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Navios norte-americanos a retornar com encerramento do estreito

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O Comando Central dos EUA (Centcom) anunciou que as forças norte-americanas estavam a impor um bloqueio naval aos portos iranianos, alegando que 23 navios cumpriram as ordens de retornar. A declaração veio na sequência do anúncio anterior do Irão de que havia imposto novamente o "controlo rigoroso" do Estreito de Ormuz devido ao bloqueio contínuo dos EUA.
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Trump fala a partir de Casa Branca

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Teerão diz que ainda não há data definida para segunda ronda de negociações com Washington

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Após as conversas iniciais entre os EUA e o Irão, no último fim de semana no Paquistão, o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Saeed Khatibzadeh, afirmou que uma segunda data não poderá ser definida até que ambos os lados "concordem com a estrutura".

Em declarações à imprensa num fórum diplomático em Antalya, na Turquia, afirmou: "Não desejamos participar em negociações ou reuniões fadadas ao fracasso e que possam servir de pretexto para uma escalada ainda maior da situação".
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Forças de Defesa de Israel confirmam ataques no sul do Líbano durante cessar-fogo

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As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram ter realizado ataques no sul do Líbano na sexta-feira, em resposta ao que consideraram violações do cessar-fogo por parte do Hezbollah. Esta é a primeira ação militar israelita confirmada desde que o cessar-fogo no Líbano entrou em vigor à meia-noite de sexta-feira.

As IDF afirmaram que as tropas, que operam no sul da chamada "linha amarela" no sul do Líbano, que demarca uma área ocupada pelos militares israelitas, "identificaram terroristas que violaram os acordos de cessar-fogo e se aproximaram das forças pelo norte da linha amarela de uma maneira que representava uma ameaça imediata".

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que a força aérea e tropas terrestres "atacaram os terroristas em diversas áreas do sul do Líbano" para "eliminar a ameaça".
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Líder supremo do Irão elogia capacidades militares iranianas

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Após os relatos de lanchas iranianas que atingiram petroleiros perto do Estreito de Ormuz, o líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, divulgou uma longa declaração no Telegram, elogiando as capacidades militares de seu país. 

"Da mesma forma que seus drones [do Irão] atingem os EUA e os assassinos sionistas como raios, sua valente marinha também está pronta para infligir novas e amargas derrotas a seus inimigos", disse.
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Avanços e recuos do conflito ditam subidas e descidas do petróleo

Com avanços e recuos no conflito do Médio Oriente, os preços do petróleo variam entre subidas e descidas.

Foto: Abedin Taherkenareh - EPA

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Na sexta-feira, após o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz, verificou-se uma queda a pique dos valores. O Irão voltou, todavia, a encerrar a rota.

Ainda assim, em Portugal, O Governo decidiu aproveitar a maior descida do preço do petróleo desde o início da guerra para reduzir o desconto do ISP sobre o gasóleo.

O preço do gasóleo desce, assim, 11,5 cêntimos, em vez dos anunciados 13 cêntimos.

No caso da gasolina, o Governo decidiu não mexer no desconto, o que quer dizer que o preço por litro cai três cêntimos.
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Cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão pode terminar dentro de dias

O alerta é deixado por Donald Trump, que admite o fim da trégua, já na próxima quarta-feira, caso não seja alcançado um acordo final.

Foto: Nathan Howard - Reuters

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A trégua é frágil e o novo anúncio de encerramento do Estreito de Ormuz pode precipitar o regresso aos combates.
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Sul do Líbano
RTP /

Macron anuncia morte de soldado francês ao serviço da FINUL

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O presidente francês anunciou a morte de um efetivo militar do seu país ao serviço da missão das Nações Unidas no sul do Líbano. Outros três soldados franceses sofreram ferimentos. O Eliseu aponta o dedo ao Hezbollah.

"O sargento-mor Florian Montorio, do 17.º Regimento de Engenheiros Paraquedistas em Montauban, foi morto esta manhã no sul do Líbano durante um ataque contra a UNIFIL", lê-se numa publicação de Emmanuel Macron na rede social X..

"Três dos seus camaradas ficaram feridos e foram retirados", acrescenta o chefe de Estado francês.


"A nação presta as suas homenagens e expressa apoio às famílias de nossos soldados e a todos os nossos militares comprometidos com a paz no Líbano", escreve ainda Macron.

"Tudo indica que o Hezbollah é o responsável por este ataque. A França exige que as autoridades libanesas prendam imediatamente os responsáveis ​​e assumam a responsabilidade juntamente com a FINUL", remata.

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Portaria do Governo
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Desconto no ISP sobre o gasóleo sofre redução

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O Governo decidiu reduzir em 1,5 cêntimos o desconto extraordinário do ISP sobre o gasóleo, mantendo inalterado o desconto no imposto sobre a gasolina sem chumbo, na ordem dos 4,6 cêntimos.

"Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida significativa do preço do gasóleo rodoviário e uma ligeira redução do preço da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) em vigor aplicável ao gasóleo mantendo o valor do desconto aplicável à gasolina sem chumbo", lê-se em portaria publicada em suplemento do Diário da República, na noite de sexta-feira.

Nos termos da portaria, "a taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo (...) é fixada no valor de 293,21 euros por 1000 l", ao passo que a "taxa do ISP aplicável, no continente, à gasolina com teor de chumbo igual ou inferior a 0,013 g por litro, (...) , é fixada no valor de 451,68 euros por 1000 l".
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Ponto de situação
RTP /

Estreito de Ormuz. Navios atingidos após Irão encerrar rota

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  • Pelo menos dois navios mercantes terão sido atingidos por disparos quando procuravam cruzar o Estreito de Ormuz, pouco depois de o Irão ter anunciado um novo encerramento da rota. Um dos navios visados pela Guarda Revolucionária do Irão era um petroleiro britânico;


  • A Organização Mundial de Agricultores prevê uma descida da produção de alimentos em 2027 de até 15 por cento, caso não seja reposto de forma estável o comércio de fertilizantes. O presidente da organização, Arnold Puech d'Alissac, destacou, em entrevista à agência EFE, que o impacto da crise está a ser “muito desigual”, em função das zonas;


  • O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, acusou, no Fórum Diplomático de Antalya, Israel de usar a segurança como pretexto para adquirir "mais território". “Israel não está preocupada com a própria segurança, Israel está a tentar conquistar mais território”, disse, citado pela AFP;


  • O Irão anunciou que voltou a encerrar o Estreito de Ormuz, menos de 24 horas depois de anunciar a reabertura da rota, devido ao bloqueio norte-americano aos portos iranianos. A Guarda Revolucionária do Irão declarou que o controlo do estreito "voltou ao seu estado anterior";


  • Em comunicado divulgado pelos media iranianos, o comando operacional das Forças Armadas iranianas, Khatam Al-Anbiya, descreveu o bloqueio norte-americano em curso como "pirataria". "Por esse motivo, o controlo do Estreito de Ormuz voltou ao seu estado anterior e essa via navegável estratégica está sob a estrita gestão e controlo das Forças Armadas";


  • O presidente dos Estados Unidos avisa que o cessar-fogo com o Irão pode terminar na próxima quarta-feira se não for alcançado um acordo. Donald Trump afirmou ter recebido boas notícias, mas deixa a ameaça de novos ataques. "Talvez não o prolongue [ao cessar-fogo]. Mas o bloqueio vai continua. Há um bloqueio e, infelizmente, teremos de voltar a lançar bombas", aventou.
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Navio-tanque atingido pela Guarda Revolucionária Islâmica

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A UK Maritime Trade Operations (UKMTO) denunciou o relato de um ataque a um navio-tanque perto do Estreito de Ormuz por duas lanchas pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.

O incidente ocorreu a 20 milhas náuticas a nordeste de Omã, informou a UKMTO, acrescentando que o capitão do petroleiro relatou que as duas lanchas abriram fogo sem emitir um aviso por rádio.

"A UKMTO recebeu um relatório de um incidente a 20 milhas náuticas a nordeste de Omã", lê-se no comunicado.

O petroleiro e a tripulação estão a salvo. As autoridades britânicas estão a investigar.
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Organização Mundial de Agricultores prevê queda da produção se conflito se prolongar

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A Organização Mundial de Agricultores prevê uma descida da produção de alimentos em 2027 de até 15 por cento se não for restabelecido de forma estável o comércio de fertilizantes, alterado pelo conflito no Médio Oriente e a escassez de alternativas. O presidente da organização, Arnold Puech d'Alissac, destacou, em entrevista à agência EFE, que o impacto da crise está a ser “muito desigual”, em função das zonas.
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Colômbia pede que mundo aproveite processo de paz para deixar petróleo

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O presidente da Colômbia defendeu que o mundo deve aproveitar o início de um processo de paz no Irão para “deixar o petróleo”, considerando que é a razão por detrás das atuais tensões mundiais.
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Primeiro-ministro paquistanês termina viagem diplomática confiante no diálogo

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"Saio de Antália (Turquia) com uma determinação renovada […] para prosseguir a nossa estreita cooperação no sentido de promover o diálogo e a diplomacia para uma paz e uma estabilidade duradouras na região", escreveu na rede social X Shehbaz Sharif, que esteve também na Arábia Saudita e no Qatar.
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Navios mercantes atingidos no Estreito de Ormuz

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De acordo com relatos à Reuters, pelo menos dois navios mercantes terão sido atingidos por disparos enquanto tentavam atravessar o Estreito de Ormuz hoje. A informação foi confirmada por três fontes ligadas à segurança marítima e ao setor de transportes, segundo a agência de notícias.
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Turquia acusa Israel de usar segurança como desculpa para conseguir "mais território"

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O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, acusou no Fórum Diplomático de Antalya que Israel estará a usar a segurança como pretexto para adquirir "mais território".

“Israel não está preocupada com a própria segurança, Israel está a tentar conquistar mais território”, disse na conferência anual sobre diplomacia internacional na cidade turística turca de Antalya, informou a AFP.

“O governo Netanyahu está a usar a segurança como desculpa para ocupar mais território”, acrescentou, referindo-se ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

“Israel precisa de saber que a única maneira de viver em paz na região (...) é deixar que os outros países desfrutem da sua própria segurança, integridade territorial e liberdade, e não usar o poder sobre esses países".

A Turquia, membro da NATO e vizinha do Irão, posicionou-se como um potencial mediador-chave no conflito do Médio Oriente, mas a retórica, por vezes intensa, contra Israel, levantou dúvidas sobre sua capacidade de permanecer neutra.
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Irão voltou a encerrar Estreito de Ormuz devido ao bloqueio norte-americano

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O Irão afirma que voltou a encerrar o Estreito de Ormuz, menos de 24 horas depois de anunciar a reabertura da rota, devido ao bloqueio norte-americano aos portos iranianos.

A Guarda Revolucionária do Irão declarou que o controlo do Estreito de Ormuz "voltou ao seu estado anterior", face à disputa contínua com os EUA sobre o bloqueio naval aos portos iranianos.

Num comunicado divulgado pelos media iranianos, o comando operacional das Forças Armadas iranianas, Khatam Al-Anbiya, descreveu o bloqueio norte-americano em curso como "pirataria".

"Por esse motivo, o controlo do Estreito de Ormuz voltou ao seu estado anterior, e essa via navegável estratégica está sob a estrita gestão e controlo das forças armadas".

“Enquanto os EUA não restabelecerem a completa liberdade de navegação para embarcações de origem iraniana (...) a situação no Estreito de Ormuz permanecerá estritamente controlada e no seu estado anterior".
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Queda dos preços do petróleo após reabertura do Estreito de Ormuz

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A bolsa de Nova Iorque encerrou em alta, atingindo novos máximos históricos. A reabertura do Estreito de Ormuz provocou uma queda a pique imediata nos preços do petróleo.

O Brent, referência para Portugal, estava a negociar nos 95 dólares por barril, antes de ser conhecida a decisão de reabrir o estreito. E, assim que a decisão foi divulgada, o preço desceu para os 89 dólares por barril.

A cotação manteve-se em torno dos 88 dólares, ao longo da tarde, com algumas oscilações.
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Trump não cede apesar de ameaças do Irão

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O Irão ameaça fechar novamente o Estreito de Ormuz mas Donald Trump garante que o bloqueio norte-americano aos portos iranianos vai continuar.
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Cessar-fogo em risco. Trump admite voltar a bombardear o Irão

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Donald Trump avisa que o cessar-fogo com o Irão pode terminar na próxima quarta-feira se não for alcançado um acordo. O presidente norte-americano afirma ter recebido boas notícias, mas deixa a ameaça de novos ataques.

"Talvez não o prolongue [ao cessar-fogo]. Mas o bloqueio vai continuar", afirmou aos jornalistas.

"Há um bloqueio e, infelizmente, teremos de voltar a lançar bombas".
As conversações vão continuar, este fim de semana, e deverá haver uma nova ronda na segunda-feira, no Paquistão.
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Espaço aéreo iraniano parcialmente reaberto a voos internacionais

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Após sete semanas fechados devido ao conflito com os Estados Unidos e Israel, "os corredores aéreos na região leste do país estão abertos para voos internacionais", segundo a Autoridade de Aviação Civil do Irão.
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Trump diz que Xi está "muito satisfeito" com reabertura de Estreito de Ormuz

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"O Presidente Xi está muito satisfeito com o facto de o estreito de Ormuz estar aberto ou em rápida abertura", escreveu Trump numa publicação na rede Truth Social, da qual é proprietário.
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Tóquio promete "todas as medidas possíveis" em relação a Ormuz

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Após Londres ter anunciado a criação de uma missão defensiva multinacional para restaurar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz, a primeira-ministra japonesa reiterou o compromisso de adotar "todas as medidas possíveis ao alcance" de Tóquio.

"O Japão continuará a trabalhar em estreita colaboração com a comunidade internacional, incluindo os países e organizações internacionais envolvidos, e mantém o compromisso de adotar todas as medidas possíveis ao seu alcance", disse Sanae Takaichi numa reunião virtual de líderes sobre a navegação no estreito de Ormuz, organizada na sexta-feira por França e Reino Unido.

Takaichi expressou reconhecimento pelas iniciativas empreendidas por Paris e Londres, enfatizando que "é fundamental" que a estabilidade seja restabelecida na passagem estratégica "o mais rapidamente possível" e que seja garantida a liberdade e a segurança de navegação para os navios de todos os países.

"Continua a ser uma prioridade urgente", acrescentou.

C/Lusa
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EUA prorrogam suspensão da maioria das sanções contra petróleo russo

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Washington prorrogou a suspensão da maioria das sanções contra a indústria petrolífera russa, numa decisão que surge num momento em que a retoma do tráfego no estreito de Ormuz está a provocar a queda nos preços do petróleo. Decisão norte-americana, em vigor a partir de hoje e até 16 de maio, que diz respeito a todas as operações relacionadas com o embarque e a entrega de petróleo proveniente da Rússia, e aplica-se igualmente à chamada "frota fantasma russa" - embarcações clandestinas que permitem a Moscovo exportar petróleo e contornar as sanções ocidentais.
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Ponto de situação

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  • O Irão diz que voltará a fechar o Estreito de Ormuz se os Estados Unidos não levantarem o bloqueio. O aviso veio do próprio presidente da República Islâmica;

  • O presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu que o urânio enriquecido armazenado pelo Irão seria "transferido para os Estados Unidos", pouco depois de ter indicado que um acordo com Teerão para travar a guerra está muito próximo;

  • O presidente do parlamento iraniano afirmou que as negociações com os Estados Unidos já não estão centradas na questão nuclear mas no fim da guerra e num quadro mais amplo de questões regionais;

  • declarações e esclarecimentos de ambos os lados deixaram incertezas sobre a rapidez com que o transporte marítimo poderia voltar ao normal, e algumas embarcações puderam ser observadas a fazer tentativas frustradas de cruzar o estreito na sexta-feira antes de retornarem;

  • Trump afirmou que o bloqueio dos EUA aos navios que navegam para portos iranianos permanecerá em vigor até que "nossa transação com o Irão esteja 100 por cento concluída".
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