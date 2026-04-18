Desconto no ISP sobre o gasóleo sofre redução de 1,5 cêntimos na próxima semana

O Governo decidiu reduzir em 1,5 cêntimos o desconto extraordinário do ISP sobre o gasóleo, mantendo inalterado o desconto no imposto sobre a gasolina sem chumbo, na ordem dos 4,6 cêntimos.



"Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida significativa do preço do gasóleo rodoviário e uma ligeira redução do preço da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) em vigor aplicável ao gasóleo mantendo o valor do desconto aplicável à gasolina sem chumbo", lê-se em portaria publicada em suplemento do Diário da República, na noite de sexta-feira.



Nos termos da portaria, "a taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo (...) é fixada no valor de 293,21 euros por 1000 l", ao passo que a "taxa do ISP aplicável, no continente, à gasolina com teor de chumbo igual ou inferior a 0,013 g por litro, (...) , é fixada no valor de 451,68 euros por 1000 l".

