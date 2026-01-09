Desflorestação na Amazónia brasileira caiu 8,7% em 2025
A desflorestação na Amazónia brasileira caiu 8,7% em 2025 em relação ao ano anterior, situando-se no nível mais baixo desde 2017, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Governo do Brasil.
No ano passado foram destruídos 3.817 quilómetros quadrados de vegetação, face aos 4.184 quilómetros quadrados do ano anterior, de acordo com o sistema de alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que utiliza imagens de satélite.
Trata-se da terceira redução consecutiva desde 2023, quando o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou o seu mandato.
A desflorestação em 2025 representou uma diminuição de 63% em relação aos 10.278 quilómetros quadrados registados no último ano do Governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), período caracterizado por uma aplicação mais permissiva da legislação ambiental.
Por outro lado, o ritmo de redução do ano passado revela uma desaceleração face a 2023 e 2024, quando a queda homóloga foi de 50% e de 19%, respetivamente.
No Cerrado, a extensa savana que ocupa grande parte do interior do Brasil e que sofre a pressão da expansão agrícola, a desflorestação também diminuiu em 2025, situando-se no nível mais baixo desde 2021.