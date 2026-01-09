Desflorestação na Amazónia brasileira caiu 8,7% em 2025

No ano passado foram destruídos 3.817 quilómetros quadrados de vegetação, face aos 4.184 quilómetros quadrados do ano anterior, de acordo com o sistema de alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que utiliza imagens de satélite.

Trata-se da terceira redução consecutiva desde 2023, quando o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou o seu mandato.

A desflorestação em 2025 representou uma diminuição de 63% em relação aos 10.278 quilómetros quadrados registados no último ano do Governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), período caracterizado por uma aplicação mais permissiva da legislação ambiental.

Por outro lado, o ritmo de redução do ano passado revela uma desaceleração face a 2023 e 2024, quando a queda homóloga foi de 50% e de 19%, respetivamente.

No Cerrado, a extensa savana que ocupa grande parte do interior do Brasil e que sofre a pressão da expansão agrícola, a desflorestação também diminuiu em 2025, situando-se no nível mais baixo desde 2021.