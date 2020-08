Desinformação. Google elimina 2500 canais de YouTube ligados à China

Os canais eliminados ao longo de três meses, referiu a Google num boletim sobre operações de desinformação, citado pelo Guardian A empresa não divulgou quais as contas específicas que foram eliminadas, mas adiantou que os vídeos desses canais possuíam atividade semelhante à verificada anteriormente pela rede social Twitter e à denunciada pela empresa de análise de dados Graphika em abril, numa outra campanha sobre desinformação.O relatório da Google chega num momento de tensões elevadas entre China e Estados Unidos devido ao aumento do uso de redes sociais e tecnologia por Pequim poucos meses antes das eleições presidenciais norte-americanas.Na quarta-feira,como o TikTok (umade partilha de vídeos curtos) ou o WeChat (de troca de mensagens). Isto porque, segundo a Administração Trump, ambas são “ameaças significativas”.O TikTok tem até 15 de setembro para vender as suas operações nos Estados Unidos à Microsoft. Caso não o faça, arrisca ser totalmente banido do país.

China critica EUA: “Um caso de bullying”

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, avançou entretanto que uma campanha norte-americana chamada “Clean Network” (“Rede Limpa”) vai passar a incluir medidas queO ministro chinês dos Negócios Estrangeiros reagiu na quarta-feira, argumentando que Pompeo está a tentar “impor uma cortina de ferro” e criar novas divisões. Wang Yi considerou ainda que“Qualquer pessoa pode ver claramente que a intenção dos Estados Unidos é proteger a sua posição monopolizadora na tecnologia e roubar a outros países o seu direito de se desenvolverem”, criticou o membro do Governo chinês.A desinformação semeada por países estrangeiros tem sido uma preocupação crescente para os políticos dos Estados Unidos e para as empresas de tecnologia desde as eleições presidenciais de 2016,Muitos têm passado os últimos quatro anos a tentar evitar que tal cenário se possa repetir, com empresas como a Google ou o Facebook a lançar regularmente relatórios sobre como estão a combater a propaganda política

