China acusa Estados Unidos de tentarem "roubar" TikTok

A aplicação para telemóveis TikTok foi recentemente transformada numa plataforma de guerra cibernética entre Washington e Pequim. O ponto de partida ocorreu quandoA aplicação é propriedade de uma empresa tecnológica chinesa que já veio negar qualquer ligação com o Governo de Pequim, garantindo que os dados são armazenados fora da China e que resistiria a qualquer tentativa de Pequim em obter informações.O jornal estatal Global Times diz mesmo que “a proibição do TikTok reflete a cobardia de Washington”.Já na segunda-feira, o presidente norte-americano admitiu estar disposto a permitir que uma empresa americana comprasse o TikTok e a Microsoft mostrou-se, de seguida, interessada na compra da filial norte-americana da aplicação. Trump deu o prazo de um mês e meio para a Microsoft chegar a um acordo com a empresa chinesa, garantindo que, caso contrário, irá banir a aplicação a 15 de setembro.Agora,, complicando ainda mais as negociações:“Seja a Microsoft ou qualquer outra, os chineses, seja qual for o preço, os EUA devem ficam com uma grande percentagem desse preço, porque o tornamos possível”.O jornal China Daily descarta uma eventual venda da aplicação, apelidando-a de uma ação de “esmagar e agarrar” orquestrada pelo Governo dos EUA.A polémica em torno da aplicação levantou comparações com o comportamento do Governo chinês relativamente a empresas norte-americanas. Como é conhecido, muitos serviços fornecidos por gigantes tecnológicas, como a Google e o Facebook, são bloqueados na China. No entanto, os media estatais rejeitam esta comparação.“Na realidade, a China não proíbe sites ou softawes americanos, apenas exige que eles ‘sejam chineses’ como operam na China”, escreveu Hu Xijin, editor do. “O TikTok está em conformidade com as leis dos EUA, mas o Governo norte-americano continua a quer proibi-lo”, acrescenta.

“É uma disputa de poder”

Liu Hong, diretora-adjunta do jornal Globe, afirmou recentemente que a controvérsia em torno da aplicação é “muito desagradável”.

, disse Hong. “Isto é realmente triste para ByteDance”, acrescentou, referindo-se à empresa chinesa que detém o TikTok.Numa nota enviada aos funcionários, e CEO e fundador da ByteDance reconheceu que “os últimos meses têm sido desafiadores para todos nós”., escreveu Zhang na nota que a tecnológica chinesa forneceu à CNN Business , acrescentando que ainda não conhecem mais detalhes.“Sinceramente, é pouco provável que o nível de interesse e especulação em torno do TikTok acabe a curto prazo e eu reconheço que isso pode ser muito perturbador”, disse ainda o CEO da ByteDance.