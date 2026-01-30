Deslizamento de terra em mina ilegal mata cinco garimpeiros no centro de Moçambique

"O deslizamento de terra veio soterrar 10 pessoas que estavam a extrair minério de forma ilegal(...). As autoridades locais mobilizaram-se e conseguiram tirar cinco com vida e os outros cinco, infelizmente, perderam a vida no local", disse à Lusa a porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Zambézia, Belarmina Henriques.

Segundo a porta-voz, o deslizamento ocorreu na segunda-feira, quando os garimpeiros tentavam extrair um minério conhecido localmente por "equanzu barba vermelha", para venda a alegados compradores provenientes da vizinha província de Nampula, no norte de Moçambique.

Belarmina Henriques explicou que a exploração decorria "sem autorização e sem observância de medidas de segurança", numa mina recente, cuja atividade terá começado este ano por iniciativa da comunidade local.

"Eles estavam ali a explorar de forma ilegal (...) sem todo aquele processo de segurança pessoal deles próprios para poderem explorar", disse a porta-voz, referindo que a maioria das vítimas era residente da região de Gurue, exceto um garimpeiro proveniente do distrito de Alto Molócuè, na mesma província.

Só este mês, a mineração ilegal em Moçambique já causou a morte de pelo menos quatro garimpeiros por asfixia e desabamento de terra numa mina no distrito de Vanduzi, província de Manica, também no centro do país.

O recente acidente ocorre num contexto de crescente preocupação do Governo moçambicano com os impactos ambientais e de segurança associados à mineração, incluindo a exploração ilegal e sem controlo técnico, tendo sido suspensa a atividade em Manica, entretanto levantada recentemente pelo Governo.

"O Conselho de Ministros decidiu aprovar o decreto atinente ao levantamento da suspensão da atividade mineira a alguns titulares de direitos mineiros que tenham comprovado progressos substanciais e verificáveis na correção das irregularidades legais ambientais, legais e laborais ora constatados", disse na terça-feira o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa.

De acordo com o governante, o levantamento da suspensão aplica-se a empresas que cumpriram critérios como licenças validadas, reabilitação de áreas exploradas, melhoria de bacias de retenção, cumprimento de obrigações fiscais e planos de reassentamento aprovados.

"A equipa de monitoria (...) identificou outras 22 empresas não elegíveis para sair da suspensão", por incumprimento de exigências ambientais e legais, incluindo obstrução de cursos de água e licenças irregulares, acrescentou Impissa.