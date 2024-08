Deslocados em Metuge alertam para movimento de grupos suspeitos

"Eles passaram bem perto das nossas tendas aqui no centro. Estavam neste grupo homens e mulheres, carregadas de bagagens", disse à Lusa uma fonte deslocada a partir do centro de acolhimento localizado na localidade de Nanile, a quase 50 quilómetros de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

Embora Metuge esteja localizado a mais de 140 quilómetros de Macomia, onde decorrem intensas operações das forças governamentais, os deslocados de Nancaramo acreditam tratarem-se de grupos suspeitos que fogem às incursões da força conjunta desde início de agosto.

"Foi um susto para nós", declarou à Lusa outro deslocado, avançando ainda que os grupos suspeitos foram vistos pela última vez na tarde de sábado, pouco antes de atravessaram Estrada Nacional Número 1, troço entre Nancaramo e Nanlia.

"Estamos aéreos, ninguém sabe, onde é que foram, mas atravessaram estrada", frisou à Lusa outra fonte do centro de acolhimento.

Uma fonte da força local avançou à Lusa, na terça-feira, que os confrontos intensos entre a missão militar conjunta e os insurgentes que começaram nos primeiros dias de agosto, nas matas do posto administrativo de Mucojo (Macomia), continuam e envolvem helicópteros, blindados e homens armados, com relatos de tiroteios em locais considerados como esconderijos destes grupos.

"A ideia é desalojar os terroristas das suas posições", disse à Lusa o membro da força local, constituída por antigos combatentes da luta de libertação nacional e que apoiam as autoridades no combate à insurgência.

Os confrontos precipitaram a saída de alguns camponeses por medo, devido à intensidade dos bombardeamentos, sobretudo por acontecerem próximo às zonas agrícolas de Namigure e Nambine, onde alguns realizam atividades como desbravamento de matas, preparando a próxima época agrícola.

Cabo Delgado enfrenta desde outubro de 2017 uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.