Desmantelada rede que traficava cocaína do Brasil para Espanha em tampos de mármore

A droga era transportada desde o Brasil para Espanha, onde entrava através do aeroporto do Madrid, com a rede criminosa a usar empresas de importação e exportação "de aparência legal" para traficar a cocaína, segundo um comunicado da polícia espanhola.

"Impregnavam a mercadoria com perfume e ambientadores para mascarar o cheiro da droga e evitar a sua deteção", lê-se no comunicado.

Numa operação conjunta da Polícia Nacional de Espanha e da Polícia Federal do Brasil, foram detidas três pessoas em território espanhol por suspeita de tráfico de droga e apreendidos perto de 1.500 quilos de cocaína no Brasil e em Espanha.

No aeroporto de Belo Horizonte, no Brasil, foram apreendidos cerca de 1.200 quilos de cocaína escondida em mesas de mármore que tinham como destino o aeroporto de Madrid e outros 250 quilos foram apreendidos em Espanha, ocultos em lavatórios de mármore.

Segundo o comunicado divulgado hoje pela polícia espanhola, os detidos são suspeitos de "introdução em Espanha de grandes quantidades de cocaína ocultas em peças de mármore procedentes do Brasil".

"Os transportes faziam-se por via áerea e, depois da chegada ao aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, eram levados por estrada para diferentes instalações industriais" de Espanha, disse a polícia.