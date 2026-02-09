Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Desmantelada rede que traficava cocaína do Brasil para Espanha em tampos de mármore

Desmantelada rede que traficava cocaína do Brasil para Espanha em tampos de mármore

As autoridades do Brasil e de Espanha desmantelaram uma rede criminosa que traficava cocaína escondida em tampos de mármore de mesas e lavatórios, anunciou hoje a polícia espanhola.

Lusa /

VER MAIS

A droga era transportada desde o Brasil para Espanha, onde entrava através do aeroporto do Madrid, com a rede criminosa a usar empresas de importação e exportação "de aparência legal" para traficar a cocaína, segundo um comunicado da polícia espanhola.

"Impregnavam a mercadoria com perfume e ambientadores para mascarar o cheiro da droga e evitar a sua deteção", lê-se no comunicado.

Numa operação conjunta da Polícia Nacional de Espanha e da Polícia Federal do Brasil, foram detidas três pessoas em território espanhol por suspeita de tráfico de droga e apreendidos perto de 1.500 quilos de cocaína no Brasil e em Espanha.

No aeroporto de Belo Horizonte, no Brasil, foram apreendidos cerca de 1.200 quilos de cocaína escondida em mesas de mármore que tinham como destino o aeroporto de Madrid e outros 250 quilos foram apreendidos em Espanha, ocultos em lavatórios de mármore.

Segundo o comunicado divulgado hoje pela polícia espanhola, os detidos são suspeitos de "introdução em Espanha de grandes quantidades de cocaína ocultas em peças de mármore procedentes do Brasil".

"Os transportes faziam-se por via áerea e, depois da chegada ao aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, eram levados por estrada para diferentes instalações industriais" de Espanha, disse a polícia.

PUB
PUB