Despesas das famílias japonesas caem pelo quarto mês consecutivo em novembro

A despesa média das famílias de duas ou mais pessoas foi de 295.518 ienes (1.810 euros), informou o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, citado pela agência de notícias japonesa Kyodo.

As despesas com mobiliário e aparelhos elétricos, incluindo máquinas de lavar roupa, caíram 13,8%, pelo terceiro mês consecutivo, com os consumidores a optarem por produtos mais baratos ou a absterem-se de comprar, devido à inflação, explicou um dirigente do ministério.

As despesas com vestuário e calçado caíram 13,7%, pelo segundo mês consecutivo, refletindo a fraca procura de vestuário de inverno devido a temperaturas invulgarmente amenas.

As compras de alimentos diminuíram 0,6%, enquanto as despesas com recreação e lazer caíram 2,9%, uma vez que as pessoas gastaram menos em jogos de golfe e alojamento, de acordo com os dados.

Entretanto, as despesas com a habitação, incluindo os custos de reparação e manutenção de cozinhas e lava-loiças, aumentaram 18,7%, pela primeira vez em quatro meses.

As despesas das famílias são um indicador-chave do consumo privado, que representa mais de metade do produto interno bruto do Japão.

O rendimento médio mensal dos agregados familiares assalariados com pelo menos duas pessoas subiu para 514.409 ienes (3.150 euros) em novembro, um aumento de 0,7% em termos reais, ou seja, ajustado à inflação.