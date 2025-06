Despesas Defesa. Primeiro-ministro garantiu que Portugal “acompanhará esse esforço”

Em conferência de imprensa neste segundo e último dia da cimeira, o primeiro-ministro garantiu que Portugal “acompanhará esse esforço” e adiantou que este ano assumiremos o encargo de atingir 2% do PIB em investimento na área da Defesa.







"Nós temos uma perspetiva de poder ter um investimento nos próximos dez anos que estimamos, possa gerar um consenso agora na cimeira, - não quero já antecipar as conclusões, - de se poder atingir 3,5% do Produto [Interno Bruto]", afirmou Luís Montenegro, à entrada da cimeira da NATO.

Os 32 aliados da NATO devem comprometer-se a gastar, nos próximos anos, 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em gastos militares tradicionais (forças armadas, equipamento e treino) e 1,5% do PIB adicionais em infraestruturas de dupla utilização, civis e militares (como relativas à cibersegurança, prontidão e resiliência estratégica), um acréscimo face ao atual objetivo de 2%.







Portugal já se comprometeu a atingir o objetivo dos 2% do Produto Interno Bruto em Defesa este ano, sem orçamento retificativo, cortes em despesas sociais ou prejudicar as contas públicas, o que significa um aumento de cerca de 1.300 milhões.



Luís Montenegro participa na cimeira da NATO que arrancou esta terça-feira em Haia, nos Países Baixos.Espera-se desta cimeira saia um compromisso dos países membros da aliança com um aumento de até 5% do PIB em defesa até 2035, após as pressões do presidente norte-americano nesse sentido.Montenegro garante que tudo será feito em “equilíbrio” e que o investimento na defesa não irá comprometer os serviços sociais."Portugal está preparado para ser parte de uma cimeira que marca uma nova fase, que garante a unidade da Aliança Atlântica, que garante a solidariedade entre Europa, os Estados Unidos, o Canadá", disse Luís Montenegro em declarações aos jornalistas."[A aposta na área da Defesa] garante que nós, em conjunto, poderemos continuar a assegurar aos nossos cidadãos que os seus direitos, liberdades e garantias estão salvaguardados, que podemos ter as nossas democracias a funcionar e que podemos ter uma capacidade coletiva de enfrentarmos as ameaças que pairam sobre nós a vários níveis, não só do ponto de vista territorial, mas também do ponto de vista tecnológico", elencou o chefe de Governo, sublinhando a necessidade de "solidariedade" entre os aliados."Todos teremos de fazer um esforço", adiantou Luís Montenegro, afirmando que encara esta nova etapa “não como a assunção de maior despesa, mas de maior investimento”. “Não queremos apenas gastar mais dinheiro, queremos investir mais”, asseverou.