"Desumanização". Palestinianos "algemados e de olhos vendados" em hospital israelita

Uma fonte anónima explicou em pormenor como osOutra fonte afirmou que osdurante um procedimento médico invasivo num detido de Gaza num hospital público.O delator afirmou ainda que osUm detido, levado de Gaza para interrogatório pelo exército israelita e mais tarde libertado, afirmou à BBC que uma das suas pernas teve de ser amputada porque lhe foi negado tratamento para uma ferida infetada.No entanto, um dos médicos que trabalha no hospital militar no centro das alegações negou que as amputações fossem o resultado direto das condições aí existentes, mas

O exército israelita afirmou que os detidos nas instalações eram tratados "de forma adequada e cuidadosa". E não não divulga pormenores sobre os detidos que mantém em cativeiro.

Os dois denunciantes com quem a BBC falou estavam em posições de avaliar o tratamento médico dos detidos. Ambos pediram o anonimato devido à sensibilidade do assunto entre os seus colegas.OsAs preocupações com o tratamento dos detidos doentes e feridos centraram-se num hospital militar de campanha, na base militar de Sde Teiman, no sul de Israel.Desde então, as forças israelitas têm vindo a reunir um grande número de pessoas de Gaza e a levá-las para bases como Sde Teiman para serem interrogadas. Os suspeitos de combaterem pelo Hamas são enviados para centros de detenção israelitas; outros são libertados e regressam a Gaza sem qualquer acusação.

Algemados e com os olhos vendados

Os pacientes do hospital Sde Teiman são mantidos com os olhos vendados e permanentemente algemados às suas camas pelos quatro membros, segundo os relatos de vários médicos responsáveis pelo tratamento dos pacientes. São também obrigados a usar fraldas, em vez de irem à casa de banho.Segundo as forças israelitas, as fraldas eram usadas "apenas para os detidos que foram submetidos a procedimentos médicos para os quais os seus movimentos são limitados".

"O exército cria o paciente para ser cem por cento dependente, como um bebé", afirmou Yoel Donchin. "É algemado, usa fraldas, precisa de água, precisa de tudo - é a desumanização".



O anestesista afirmou que não havia uma avaliação individual da necessidade de imobilização e que mesmo os doentes que não podiam andar - por exemplo,Duas testemunhas que estiveram nas instalações nas primeiras semanas da guerra de Gaza disseram à BBC que os doentes eram mantidos nus debaixo dos cobertores.Um médico com conhecimento das condições no local frisou queOutros médicos falaram do risco de danos nos nervos a longo prazo.

As imagens dos detidos de Gaza libertados após o interrogatório mostram ferimentos e cicatrizes à volta dos pulsos e das pernas.

No mês passado, o jornal diário israelitapublicou alegações feitas por um médico do hospital de Sde Teiman, segundo as quais tinham sido amputadas as pernas de dois prisioneiros, devido a ferimentos provocados por algemas.As alegações foram feitas, segundo o jornal, numa carta enviada pelo médico aos ministros do governo e ao procurador-geral, na qual essas amputações eram descritas como "infelizmente um acontecimento de rotina".

As diretrizes médicas israelitas estipulam que nenhum paciente deve ser imobilizado, a menos que haja uma razão específica de segurança para o fazer, e que deve ser utilizado o nível mínimo de imobilização.

"Os terroristas recebem tratamento médico adequado", afirmou numa carta publicada, "com o objetivo de reduzir ao mínimo as restrições e manter a segurança do pessoal de tratamento".Segundo o anestesista, que exigiu que as algemas fossem retiradas antes de qualquer intervenção cirúrgica, as queixas do pessoal médico do hospital de Sde Teiman conduziram a mudanças, incluindo uma mudança para algemas menos apertadas.No entanto, os relatórios sugerem que as atitudes do pessoal médico em relação aos detidos variam muito, tanto nos hospitais militares como nos civis.

Níveis inaceitáveis de dor

Uma fonte que trabalhou no hospital de campanha de Sde Teiman em outubro, pouco depois dos ataques do Hamas a Israel, descreveu à BBC casos em que os pacientes receberam quantidades inadequadas de analgésicos, incluindo anestésicos.Um médico recusou o seu pedido para dar analgésicos a um doente idoso, que tinha uma ferida aberta resultante de uma amputação recente e infetada.A testemunha acrescentou queNoutra ocasião, foi-lhe pedido por um presumível combatente do Hamas que intercedesse junto da equipa cirúrgica para aumentar os níveis de morfina e anestesia durante repetidas cirurgias.A mensagem foi transmitida, mas o

Em resposta a estas alegações, o exército afirmou que a violência contra os detidos era "absolutamente proibida" e que informava regularmente as suas forças sobre a conduta que lhes era exigida. Quaisquer pormenores concretos de violência ou humilhação seriam examinados, assegurou.

Um segundo informador disse que a situação em Sde Teiman era apenas uma parte do problema, que se estendia aos hospitais públicos. A BBC chama-lhe "Yoni" para proteger a sua identidade.Nos dias que se seguiram aos ataques de 7 de outubro, afirmou Yoni, os hospitais do sul de Israel foram confrontados com o desafio de tratar tanto os combatentes feridos como as vítimas feridas, muitas vezes nos mesmos serviços de urgência."O ambiente era extremamente emocional", relata Yoni. "Os hospitais estavam completamente sobrecarregados, tanto a nível psicológico como em termos de capacidade".".Conversas deste tipo não são invulgares, acrescentou ainda que os casos concretos pareçam muito raros.", declarou à BBC."O paciente não recebeu qualquer explicação sobre o que se estava a passar. Portanto, se juntarmos o facto de uma pessoa estar a ser submetida a um procedimento invasivo, que envolve até incisões, e não sabe disso, e está de olhos vendados, então a linha entre tratamento e agressão torna-se mais ténue".

A BBC pediu Ministério da Saúde que respondesse a estas alegações, mas foi encaminhada para as Forças de Defesa de Israel (IDF).

Yoni revelou ainda que oO denunciante disse que pelo menos um homem gravemente doente foi mantido ali devido à relutância dos hospitais públicos em aceitar a sua transferência para tratamento, acrescentando que os médicos da base estavam "frustrados" com a situação.Sufian Abu Salah, um taxista de 43 anos de Khan Youis, faz parte das dezenas de homens detidos durante as rusgas do exército israelita que foram levados para uma base militar para interrogatório.Segundo Sufian Abu Salah , os soldados espancaram-no durante a viagem e também à chegada à base, onde lhe foi negado tratamento para uma pequena ferida no pé, que acabou por infetar.", revelou à BBC.Depois de uma semana, acrescentou, os guardas levaram-no ao hospital, batendo-lhe na perna ferida durante o trajeto. As duas operações a que foi submetido para limpar a ferida não funcionaram.."O taxista escolheu a vida. Depois de lhe terem amputado a perna, foi enviado de volta para a base militar e mais tarde libertado em Gaza.As IDF não responderam às alegações específicas sobre o tratamento de Sufian, mas disseram que as alegações de violência contra ele durante a sua prisão ou detenção "eram desconhecidas e serão examinadas".A decisão mereceu o apoio de muitos médicos israelitas, tendo Yossi Walfisch elogiado a decisão como a solução para "um dilema ético", que retiraria ao sistema público de saúde a responsabilidade pelo tratamento dos "terroristas do Hamas".Outros clínicos apelaram ao encerramento do Sde Teiman, descrevendo a situação como "um ponto baixo sem precedentes para a profissão médica e para a ética da profissão”.", disse um médico à BBC. "."Yoel Donchin, o anestesista, disse que a equipa médica do hospital de campanha se juntava por vezes para chorar sobre a situação no local."No momento em que o nosso hospital fechar", afirmou, "vamos celebrar".