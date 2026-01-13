Mundo
Desvio de fundos europeus. Marine Le Pen regressa a tribunal
Em França, Marine Le Pen enfrenta a partir desta terça-feira o julgamento do recurso à condenação por desvio de fundos do Parlamento Europeu.
O julgamento do recurso do caso que envolve Marine Le Pen e outros membros do partido de extrema-direita União Nacional (RN, na sigla em francês) está previsto decorrer até 12 de fevereiro.
O RN, a sua líder, Marine Le Pen, e outras 11 pessoas, metade das quais condenadas em primeira instância, são novamente julgados por desvio de fundos públicos, acusadas de terem criado um "sistema" entre 2004 e 2016 para pagar aos funcionários do partido com dinheiro do Parlamento Europeu.
Os envolvidos no caso recorreram da sentença. Marine Le Pen foi condenada a quatro anos de prisão, dois dos quais a cumprir sob vigilância eletrónica, a uma multa de 100 mil euros e à inelegibilidade imediata durante cinco anos no caso de desvio de fundos europeus por causa dos “contratos fictícios” de assistentes parlamentares.
O Conselho de Estado francês rejeitou em outubro um pedido de Marine Le Pen para evitar a aplicação imediata da inelegibilidade política associada à condenação.
O RN, a sua líder, Marine Le Pen, e outras 11 pessoas, metade das quais condenadas em primeira instância, são novamente julgados por desvio de fundos públicos, acusadas de terem criado um "sistema" entre 2004 e 2016 para pagar aos funcionários do partido com dinheiro do Parlamento Europeu.
Os envolvidos no caso recorreram da sentença. Marine Le Pen foi condenada a quatro anos de prisão, dois dos quais a cumprir sob vigilância eletrónica, a uma multa de 100 mil euros e à inelegibilidade imediata durante cinco anos no caso de desvio de fundos europeus por causa dos “contratos fictícios” de assistentes parlamentares.
O Conselho de Estado francês rejeitou em outubro um pedido de Marine Le Pen para evitar a aplicação imediata da inelegibilidade política associada à condenação.
Em causa pode estar uma candidatura à Presidência francesa, como explica a correspondente da Antena 1 em Paris, Rosário Salgueiro.
c/ Lusa