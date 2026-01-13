Desvio de fundos europeus. Marine Le Pen regressa a tribunal

Em causa pode estar uma candidatura à Presidência francesa, como explica a correspondente da Antena 1 em Paris, Rosário Salgueiro.





c/ Lusa

O julgamento do recurso do caso que envolve Marine Le Pen e outros membros do partido de extrema-direita União Nacional (RN, na sigla em francês) está previsto decorrer até 12 de fevereiro.O RN, a sua líder, Marine Le Pen, e outras 11 pessoas, metade das quais condenadas em primeira instância, são novamente julgados por desvio de fundos públicos, acusadas de terem criado um "sistema" entre 2004 e 2016 para pagar aos funcionários do partido com dinheiro do Parlamento Europeu.Os envolvidos no caso recorreram da sentença. Marine Le Pen foi condenada a quatro anos de prisão, dois dos quais a cumprir sob vigilância eletrónica, a uma multa de 100 mil euros e à inelegibilidade imediata durante cinco anos no caso de desvio de fundos europeus por causa dos “contratos fictícios” de assistentes parlamentares.O Conselho de Estado francês rejeitou em outubro um pedido de Marine Le Pen para evitar a aplicação imediata da inelegibilidade política associada à condenação.