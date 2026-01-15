Deteções de entradas irregulares na UE recuam em 2025 para mínimo desde 2021

De acordo com os dados divulgados pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), as deteções em 2025 desceram 26% face ao ano anterior e somam menos de metade do total registado em 2023.

A rota do Mediterrâneo Central foi onde mais entradas irregulares foram detetadas no ano passado (66.328, uma quebra homóloga de 1%), seguida pela do Mediterrâneo Oriental, com 51.399 deteções, um recuo de 27% e a do Mediterrâneo Ocidental, onde o número de entradas irregulares detetadas pelas autoridades fronteiriças cresceu 14%, para as 19.403.

As rotas de África Ocidental e dos Balcãs Ocidentais viram as passagenss irregulares das fronteiras externas da UE recuar, respetivamente, 63% (para as 17.280) e 42% (12.525).

Já as travessias pela fronteira terrestre oriental desceram 37% no valor acumulado de 2025, para as 10.846, face ao ano anterior.