Detido suspeito após tiroteio em centro comercial de Banguecoque

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante o tiroteio, na capital da Tailândia, adiantaram serviços de emergência, citados pela Reuters.





"O suspeito foi preso. Na verdade, rendeu-se. Três pessoas ficaram feridas. A polícia está a evacuar o local. A situação voltou à calma", disse o primeiro-ministro Srettha Thavisin na televisão nacional.





Nas redes sociais, Thavisin assegurou estar a "acompanhar a situação" e que pediu às autoridades responsáveis para investigar o ataque.





"O que importa agora é a segurança de todos os cidadãos", acrescentou no antigo Twitter. De acordo com as agências internacionais, o suspeito é um jovem de 14 anos.







Centenas de pessoas deixaram o prédio, que se encontra no centro da capital tailandesa, segundo apurou a AFP no local. São já muitas as imagens que circulam nas redes sociais dos momentos de pânico de quem estava no centro comercial



Siam Paragon é um dos principais centros comerciais de Banguecoque, popular entre moradores e turistas de todo o mundo.



Este ataque acontece quase um ano depois do maior assassinato em massa da história moderna do reino, na província de Nong Bua Lam Phu (nordeste).