Detidos cinco novos suspeitos do assalto ao Museu do Louvre

O canal de televisão BFM havia avançado, horas antes, com a notícia da detenção de mais um suspeito na região de Paris. Este homem teria estado presente no local do roubo perpetrado a 19 de outubro.





Uma das pessoas detidas na quarta-feira "era efetivamente um dos alvos dos investigadores, estávamos de olho nela", precisou a procuradora de Paris, Laure Beccuau, na RTL.



Outros dois suspeitos haviam sido detidos no passado fim de semana, tendo "admitido parcialmente" o envolvimento no assalto, segundo a Procuradoria de Paris. Um deles estava a tentar sair da França de avião quando foi detido.



"Nesse momento, obviamente tivemos que acelerar as operações de detenção", explicou Beccuau à RTL.



A procuradora afirmou que as joias, estimadas em aproximadamente 100 milhões de euros, ainda não foram encontradas. "As buscas que ocorreram durante a noite não nos permitiram encontrar o produto do roubo", explicou. Segundo a responsável, "traços de ADN" ligam este principal suspeito "ao roubo que foi cometido", pelo que este poderá integrar o grupo de homens que cometeram o assalto ao Louvre.





"Quanto aos outros detidos, são pessoas que podem eventualmente fornecer-nos informações sobre o desenrolar dos factos", esclareceu a procuradora de Paris, dizendo ser "demasiado cedo" para traçar o perfil dos homens.



Estas "cinco detenções ocorreram em diferentes locais", adiantou. "Em Paris, mas também na aglomeração parisiense e, nomeadamente, no 93.º distrito (Seine-Saint-Denis)".



