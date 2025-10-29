Dois suspeitos do assalto ao Louvre ficaram em prisão preventiva

Estão acusados de roubos em bando organizado e associação criminosa, o que pode levar a uma pena de até dez anos de prisão.

As falhas de segurança obrigaram o museu a transferir algumas das suas joias mais preciosas para o Banco de França, sob escolta policial secreta.





c/agências

"As joias ainda não estão na nossa posse. Mas quero manter a esperança de que sejam encontradas e devolvidas ao Museu do Louvre", disse.A procuradora adiantou que os dois homens detidos são suspeitos de terem entrado no museu através de uma janela do piso superior, enquanto dois cúmplices aguardavam na rua."Não descartamos a possibilidade de um grupo maior, incluindo uma pessoa que encomendou o roubo e que pode ter sido o destinatário pretendido das joias roubadas", acrescentou Beccuau, afirmando que nesta fase da investigação “não existem provas que sugiram que o rouba tenha sido um crime interno”.Um deles, um argelino de 34 anos que vive em França desde 2010, foi detido pela polícia no aeroporto Charles de Gaulle quando tentava embarcar num voo para a Argélia. O outro homem, de 39 anos, já estava sob supervisão judicial por um caso de roubo qualificado e foi detido perto da sua residência. Ambos vivem em Aubervilliers, nos subúrbios a norte de Paris.O assalto decorreu na manhã de 19 de outubro, pouco depois da abertura do museu.A coroa da Imperatriz Eugénia (esposa de Napoleão III), que os ladrões deixaram cair durante a fuga, foi recuperada, mas o diretor do Louvre explicou que será difícil restaurá-la.Os ladrões usaram um elevador de carga roubado para aceder a uma varanda exterior e partir uma janela. As câmaras do museu não detetaram a intrusão com a rapidez suficiente para impedir o roubo, que durou entre seis a sete minutos.