Mundo
Detidos dois suspeitos de assalto ao Museu do Louvre
Dois homens foram detidos nas últimas horas suspeitos de terem participado no assalto ao Museu do Louvre. Um dos suspeitos foi detido na noite de sábado pela polícia de fronteiras e pela brigada antibanditismo, no aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle quando tentava viajar para a Argélia.
A polícia recolheu no local e nos objetos abandonados 150 vestígios de ADN. Ambos foram detidos por crime organizado e associação criminosa.
Segundo o jornal Le Parisien e a revista Paris Match, um dos suspeitos foi detido no aeroporto Charles-de-Gaulle, perto de Paris, quando se preparava para embarcar num voo para o estrangeiro. O segundo suspeito foi preso pouco depois na região de Paris, segundo Le Parisien. A procuradora de Paris, Laure Beccuau, não confirmou quantos homens foram detidos nem deu mais detalhes.
No passado domingo, 19 de outubro, um grupo de assaltantes levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo do museu do Louvre num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas instaladas no final de 2019 para guardar joias e fugir com oito peças num valor estimado de 88 milhões de euros.
O assalto ao museu mais visitado do mundo, no coração de Paris, gerou forte polémica política e relançou o debate sobre a segurança das instituições culturais francesas, após as imagens do roubo terem sido amplamente divulgadas nos meios de comunicação internacionais.
c/ Agências