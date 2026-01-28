Deutsche Bank alvo de buscas por suspeitas de lavagem de dinheiro

“30 investigadores à paisana entraram na sede do banco, no centro de Frankfurt, pouco depois das 10h da manhã”, confirma a Der Spiegel, que adianta que o banco é acusado de “manter relações comerciais” com empresas estrangeiras para lavar dinheiro, com a investigação a limitar-se a acontecimentos ocorridos entre 2013 e 2018.



O Deutsche Bank garante que “está a cooperar plenamente com o Ministério Público”, com o assunto a ser apelidado como “altamente sensível” pelas autoridades.



Foi investigada a sede do Deutsche Bank em Frankfurt e uma filial em Berlim.



Ainda que sem confirmações, os meios de comunicação alemães avançam que o caso envolve o oligarca russo Roman Abramovich, alvo de sanções europeias em 2022 pelas suas ligações a Vladimir Putin.



Os media alemães avançam o banco terá comunicado tardiamente declarações de suspeitas de branqueamento de capitais por parte de empresas de Abramovich às autoridades alemãs.



À revista Der Spiegel o advogado do oligarca declarou que Abramovich desconhece as razões da investigação e garante que o cliente “sempre agiu em conformidade com as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis”.



Em abril de 2022, o Deutsche Bank já tinha sido alvo de buscas por suspeitas de lavagem de dinheiro, com o banco a ser multado em sete milhões de euros