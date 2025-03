Foto: Nyein Chan Naing – EPA

João Duarte Fonseca, professor do Instituto Superior Técnico, explicou na RTP3 que as imagens que chegam da Tailândia estão a cerca de "mil quilómetros do epicentro" do sismo que esta sexta-feira abalou o Sudeste Asiático e que a "devastação em Myanmar é catastrófica".

"Não é habitual haver estes danos estruturais a mil quilómetros do epicentro, isso mostra bem a magnitude extrema que este sismo teve, mas leva-nos a pensar qual será a situação em Myanmar".



O abalo terá provocado fortes danos nos sistemas de comunicações o que, para João Duarte Fonseca, "não é surpreendente, porque estamos a falar de um terramoto de magnitude 7.7, com uma profundidade reduzida, e com epicentro numa zona habitada, é preciso termos em conta que a 16 quilómetros do epicentro está uma cidade com um milhão de habitantes".



O professor do Instituto Superior Técnico recordou que Myanmar "é um país extremamente pobre, um dos mais pobres da Ásia, e isso geralmente reflete-se na qualidade da construção".



"Em zonas pobres, com construção de má qualidade, os danos são extraordinariamente superiores e as fatalidades também".