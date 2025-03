A Índia está pronta para oferecer “toda a assistência possível” à Mianmar e à Tailândia, revelou o primeiro-ministro Narendra Modi.



“A Índia está pronta a oferecer toda a assistência possível. Pedi às nossas autoridades para estarem disponíveis”, escreveu Modi na rede social X, afirmando estar a ‘rezar’ pela ‘segurança e saúde de todos’.



"Pedimos que as nossas autoridades fiquem de prontidão", referiu Modi, acrescentando que o Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano também "deve permanecer em contacto com os Governos de Myanmar e da Tailândia".



