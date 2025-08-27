Dez mortos à fome em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo duas crianças

De acordo com Zaher al-Waheidi, responsável pelo balanço de mortes no ministério, as duas crianças tinham 01 ano.

O Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo grupo islamita Hamas, elevou para 313 o número total de mortos, dos quais 119 crianças, por fome ou desnutrição no território palestiniano desde o início da ofensiva israelita em 07 de outubro de 2023.

A maioria das mortes por causas relacionadas com a subnutrição e a fome em Gaza ocorreram nos últimos dois meses, após um bloqueio quase total de entrada de alimentos e medicamentos no enclave por parte de Israel, que controla todos os pontos de acesso ao território palestiniano.

Nas últimas semanas, e após forte pressão internacional, Israel flexibilizou um pouco a entrada de alimentos em Gaza e voltou a permitir a entrega de paletes de ajuda humanitária por via aérea, embora a quantidade de mantimentos que entra ainda não seja suficiente para satisfazer as necessidades da população, segundo a ONU.

Mais de 62.700 pessoas, segundo as autoridades de saúde locais, morreram no enclave palestiniano desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, há mais de 20 meses, numa situação denunciada como genocídio por países como a África do Sul perante o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) e por organizações internacionais e israelitas.