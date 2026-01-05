Dez pessoas condenadas por assédio online a Brigitte Macron





Também a diferença de idades entre os dois tem sido alvo de críticas.





Agora, um tribunal de Paris vem dar razão ao casal Macron. Oito homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 41 e os 60 anos, foram condenados a penas suspensas de até oito meses de prisão por terem feito “comentários maliciosos” sobre o género e a sexualidade de Brigitte e a diferença de idades entre o casal.





Para além do processo em França, os Macron também avançaram com um processo por difamação nos Estados Unidos contra a influenciadora de direita, Candice Owens, que afirmou igualmente que Brigitte nasceu homem.





c/agências

Nos últimos anos, Brigitte e Emanuel Macron, o presidente francês, têm sido alvo de afirmações nas redes sociais segundo as quais a primeira-dama teria nascido com o nome de Jean Michel Trogneux, o nome do seu irmão velho.