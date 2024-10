Dez polícias mortos em ataque reivindicado pelos talibãs paquistaneses

"A intensa troca de tiros durou quase uma hora. Dez membros da polícia de fronteira foram martirizados e sete ficaram feridos no ataque", disse à agência de notícias France-Presse um oficial superior dos serviços secretos, que pediu para não ser identificado.

A mesma fonte indicou que cerca de 20 combatentes invadiram um posto da polícia de fronteira, uma unidade da polícia paramilitar responsável pela proteção das fronteiras, no distrito de Dera Ismail Khan, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país.

Desde o regresso dos talibãs ao poder em Cabul, em 2021, o Paquistão tem assistido a um recrudescimento dos ataques dos talibãs paquistaneses, que foram treinados para combater no vizinho Afeganistão e reivindicam a mesma ideologia.

As forças policiais são regularmente visadas pelos combatentes nesta província.