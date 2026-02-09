Dezasseis bebés hospitalizados em França e Espanha por leite contaminado com toxina cereulida

O boletim explica que a toxina “pode causar náuseas súbitas e vómitos pouco tempo após a ingestão”, mas que o impacto é “baixo a moderado dependendo da idade da criança”, com os bebés menores de seis meses a terem uma “maior probabilidade de desenvolver sintomas”.



Em Espanha, foram detetados oito casos de crianças com vómitos, cinco delas hospitalizadas. No entanto, “nenhum dos casos suspeitos foi confirmado por laboratório”, nem é estabelecida uma “relação causal entre a apresentação clínica e o consumo dos lotes afetados”.



Em França, 11 crianças foram hospitalizadas, mas já tiveram alta. Cinco destas tinham consumido o leite em fórmula, mas o relatório ressalva os sintomas podem ser semelhantes aos casos sazonais de gastroenterites. Além disso, em janeiro, dois bebés morreram após o consumo de leite em pó, mas não foi estabelecida nenhuma relação entre o produto e a morte dos bebés.



No Reino Unido, foram detetados 36 casos de sintomas gastrointestinais, de acordo com a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, enquanto na Bélgica foram detetados cinco casos que haviam “consumido a fórmula infantil recolhida”, com o adoecimento de um bebé em janeiro a ser atribuído após o consumo de produtos da Nestlé, segundo o governo da região da Flandres.



Até ao momento não foram detetados casos em Portugal.



A cereulida é uma toxina produzia pela bactéria Bacillus cereu, presente em alimentos e que causam simtomas como vómitos e diarreia, semelhantes a uma gastroenterite. De acordo com o relatório, a causa levou à “identificação do ingrediente contaminado como sendo óleo de ácido araquidónico (ARA), um suplemento de ómega 6”.



A possível presença da toxina em lotes de leite infantil da Danone e Nestlé já levou as empresas a retirarem vários produtos do mercado, o que levou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças a considerar que a “probabilidade atual de exposição está a diminuir”.