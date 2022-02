Dezenas de civis ucranianos mortos nas primeiras horas da operação militar russa

Explosão em Dnipro | Foto: Redes sociais via Reuters

Há registo de que as tropas russas estão a dezenas de quilómetros de Kiev.



Os principais alvos dos ataques foram bases militares em vários pontos do país e infraestruturas de defesa antiaérea da Ucrânia mas há registo de destruição de edifícios em zonas residenciais.



As forças armadas ucranianas alegam ter provocado a morte de cinquenta militares russos e de terem abatido aviões e helicópteros.



Há também notícia de que um avião militar ucraniano se despenhou a 50 quilómetros a sul de Kiev, com 14 pessoas a bordo.



A NATO classifica este ataque como uma séria ameaça à segurança da Europa e colocou 100 aviões de guerra em estado de alerta.



A União Europeia exige a Vladimir Putin que ponha fim às hostilidades e anunciou um novo pacote de sanções contra Moscovo. O mesmo foi anunciado pelo primeiro-ministro do Reino Unido. Joe Biden ainda hoje vai também anunciar uma resposta a esta ofensiva.



O presidente da Ucrânia apela à comunidade internacional que corte relações diplomáticas com a Rússia e pede ajuda aos parceiros do Ocidente.



A invasão russa provocou o pânico nos mercados mundiais, fazendo cair os índices das principais bolsas e disparar o preço do gás e do petróleo.





Nos países vizinhos, começam os preparativos para o acolhimento e assistência médica aos cidadãos que já começaram a fugir da Ucrânia.