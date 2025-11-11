Dezenas de delegações em Luanda. Angola assinala 50 anos da independência

Mais atualizações Voltar ao topo
Angola está já a celebrar os 50 anos da independência. Concentrados na Praça Central, no centro de Luanda, aguardam já cerca de dez mil convidados, de 45 delegações estrangeiras, pelo ponto alto das comemorações.
É um dia de festa em que se realizará um desfile civil com seis mil participantes, representando todos os segmentos da sociedade angolana.
Segue-se um desfile militar com quatro mil efetivos das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional. A cerimónia termina com a apresentação da música oficial dos 50 anos da independência.
O presidente António Agostinho Neto vai ser condecorado a título póstumo com a medalha de honras.
Comemorações que começaram com o depositar de uma coroa de flores no memorial dedicado a Agostinho Neto - fundador da nação – e primeiro presidente de Angola, como relata José Silva, correspondente da RDP África. Armindo Laureano, diretor do semanário Novo Jornal, em Luanda, ouvido esta manhã pela Antena 1, fala de um dia especial para Angola e para os angolanos.
É um dia de festa, mas os tempos são difíceis para muitos angolanos. Há 50 anos que Angola define o seu próprio destino e as três décadas de guerra civil que se seguiram à guerra colonial tolheram o passo aos angolanos. O jornalista da Antena 1 Luís Peixoto andou em reportagem pelo país e encontrou uma nação que ainda se move a duas velocidades.
Dez mil convidados, 45 delegações internacionais. É este o escopo da cerimónia planeada para esta terça-feira na capital angolana, Luanda. Dia em que se comemoram cinco décadas desde a independência do país africano, proclamada a 11 de novembro de 1975.
"Celebrar 50 anos é um acontecimento único e insólito", afirmou na véspera Adão Almeida, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente angolano. Para trás fica, nas palavras do mesmo responsável, citado pela agência Lusa, uma "longa jornada de preparação" de um acontecimento destinado a celebrar a unidade nacional "de um povo que se libertou do colonialismo, conquistou a paz e trabalha afincadamente para o desenvolvimento do país".As cerimónias têm lugar na Praça da República e contam com a presença de delegações das 18 províncias de Angola e "dos mais diferentes níveis" de vários países. Luanda recebe assim chefes de Estado, vice-presidentes, primeiros-ministros e ministros dos Negócios Estrangeiros.
Estão credenciados 350 jornalistas para a cobertura deste acontecimento.
Em desfile cívico vão estar perto de seis mil participantes, representando "os mais diferentes segmentos da sociedade angolana". Segue-se o desfile militar com quatro mil efetivos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional.
Antes do encerramento, com a apresentação da música oficial dos 50 anos da independência, será realizada a condecoração póstuma, com a Medalha de Honra, de Agostinho Neto, proclamador da independência nacional e presidente angolano. O atual presidente, João Lourenço, fará o discurso à nação.
O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, participa nas celebrações angolanas acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e deputados.
"Nesta visita, que constituirá um momento muito significativo na relação de estreita cooperação e profunda amizade entre Portugal e Angola, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa será acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e por um deputado de cada grupo parlamentar da Assembleia da República", indicava no domingo uma nota publicada no portal da Presidência da República.A deslocação do presidente da República a Angola foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República.
É a sétima deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa a este país, onde esteve nas tomadas de posse do presidente João Lourenço, em 2017 e 2022, e realizou uma visita de Estado em 2019.
Marcelo esteve ainda em Angola para a cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Bienal de Luanda - "Fórum PAN-Africano para a Cultura de Paz", em 2021, além do funeral de José Eduardo dos Santos, em 2022.
"Um momento único"
À chegada a Luanda, o presidente da República desvalorizou o anterior "irritante" nas relações com Angola, enfatizando que estas vivem atualmente "um momento único" e com um "futuro promissor para ambos os povos".
Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas depois de um breve encontro, no Palácio Presidencial, com o chefe de Estado angolano, João Lourenço.Já num encontro com portugueses, na residência do embaixador em Luanda, o presidente teceria elogios à comunidade portuguesa em Angola, dando destaque à "resistência e persistência" daquels que optaram por ficar no país em contextos difíceis.
"Os grandes vencedores têm sido os portugueses e angolanos que persistiram e ganharam", vincou, para assinalar que, em dez anos, apenas dois ue não correram bem, devido ao denominado "irritante" nas relações bilaterais, ou seja, o processo judicial contra o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, que não chegou a julgamento.
Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, afirmou que Portugal é "um exemplo paradigmático" de como se pode ultrapassar as dificuldades da História, destacando as relações com Angola: "Se olhar para países que tiverem, nos seus séculos, nos seus tempos, domínios coloniais e olharmos para as relações desses países, antigos colonizadores e ex-colónias, Portugal é um exemplo paradigmático de como é possível ultrapassar os nós difíceis da História".
O embaixador de Portugal em Angola, Francisco Alegre Duarte, declarou também na segunda-feira que os dois países tiveram a capacidade de "construir uma relação que assenta na igualdade e no respeito mútuo".
"Amanhã fechamos o ciclo das comemorações interligadas dos 50 anos do 25 de Abril e da Independência de Angola. Será um dia memorável. Não obstante o passado colonial, a guerra e toda a turbulência que se seguiu à independência, fomos capazes de construir uma relação que assenta na igualdade e no respeito mútuo. Devemos estar orgulhosos deste percurso", frisou o diplomata.
A enviada especial da RTP a Luanda, Vanda Freire foi ao principal mercado da capital, saber o que a população pensa sobre o seu país.
Nas celebrações dos 50 anos da independência de Angola, a enviada especial a Luanda, Vanda Freire, foi conhecer alguns desses portugueses.
João Lourenço já está na Praça da República
Há um forte dispositivo de segurança, com a população descontente por não ter sido convidada para as cerimónias.
O presidente de Angola estará na tribuna presidencial, onde receberá os 14 chefes de Estado e de Governo convidados.
