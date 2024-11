Dezenas de mortos em confrontos entre sunitas e xiitas no Paquistão

Desde o verão, o conflito entre sunitas e xiitas em Kurram, um distrito da província de Khyber-Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão, já causou cerca de 150 mortos.Esta violência é recorrente, apesar das tréguas decretadas pelos conselhos tribais.

Uma dezena de assaltantes disparou na quinta-feira contra dois comboios que transportavam famílias xiitas sob escolta policial na região montanhosa.







Pelo menos 43 pessoas foram mortas e 11 feridos continuavam hoje em estado crítico, segundo as autoridades, citadas pela agência francesa AFP.



Na sexta-feira à noite, depois de um dia de procissões fúnebres de alta tensão em Kurram e de desfiles de xiitas, a maioria no Paquistão, “a situação deteriorou-se”, disse um oficial superior da polícia local.



“Ao fim da tarde, xiitas furiosos atacaram o mercado de Bagan, que é maioritariamente dirigido por sunitas”, contou a mesma fonte.



Durante três horas, “os atacantes dispararam armas ligeiras, armas automáticas e morteiros. Os sunitas ripostaram”, afirmou.



A violência entre as comunidades xiita e sunita continuou este domingo em vários locais.





Os conflitos entre tribos de diferentes convicções prendem-se, nomeadamente, com a questão da terra no distrito de Kurram, onde prevalecem os códigos tribais de honra.



Muitas vezes, os códigos tribais de honra sobrepõem-se à ordem que as forças de segurança se esforçam por manter.



No Paquistão, um país muçulmano de maioria sunita, os xiitas há muito que se dizem vítimas de discriminação e violência.









C/Lusa