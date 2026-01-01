Dezenas de mortos em explosão num bar numa estância de esqui suíça



Citando a polícia, a Sky News avança que pelo menos 10 pessoas morreram no incidente no "Constellation", com alguns meios de comunicação locais a sugerirem que o número de vítimas mortais pode ser muito maior.



Um porta-voz da polícia recusou-se a confirmar a contagem, acrescentando que muitas pessoas estão a ser tratadas por queimaduras. O bar Constellation pode acolher 300 pessoas no interior e 40 na esplanada, segundo o site da estação de Crans-Montana.





"Forças policiais, bombeiros e equipas de emergência deslocaram-se de imediato para o local para prestar assistência às numerosas vítimas", esclareceu a polícia, acrescentando que a operação "ainda está em curso".

As autoridades falam em "evento grave", mas não há ainda um balanço oficial disponível.

Vários meios de comunicação suíços apontam para um número potencialmente elevado de vítimas mortais. O jornal diário Blick, citando um médico presente no local, indica que as mortes poderão chegar às dezenas.

O jornal regional Le Nouvelliste avança que as suas fontes descrevem "um balanço pesado", com "aproximadamente 40 mortos e 100 feridos". As autoridades do cantão consideram que ainda é cedo para fornecer um balanço exato.





Mais de uma centena de pessoas estavam no bar no momento da explosão, disse um porta-voz da polícia.



O incêndio começou às 1h30 (00h30 GMT) no "Le Constellation" em Crans-Montana, tendo polícia, bombeiros e serviços de emergência sido imediatamente mobilizados para socorrer as numerosas vítimas.





Imagens difundidas por meios de comunicação suíços mostraram um edifício em chamas e pessoas a correr e a gritar na escuridão.





As autoridades do Valais não se pronunciam de imediato sobre as causas do incêndio, mas testemunhas citadas por meios de comunicação suíços apontam para dispositivos pirotécnicos como estando na origem da propagação descontrolada de chamas no bar.



Segundo o testemunho de um jovem que se encontrava no interior do bar, "dispositivos pirotécnicos instalados em garrafas pedidas (por clientes) na discoteca teriam provocado um incêndio no teto", que "se terá inflamado muito rapidamente", originando cenas de pânico.







c/ agências

