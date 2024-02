Dezenas de soldados russos mortos em ataque aéreo no leste da Ucrânia

Em declarações à BBC , várias fontes familiares com a situação adiantam que os soldados foram atacados enquanto aguardava a chegada de um comandante sénior. Um responsável russo confirmou o ataque, mas considerou os relatos “grosseiramente exagerados”.O ataque aconteceu ainda antes da reunião entre o presidente russo e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Neste encontro, o ministro realçou as várias conquistas russas na linha da frente, incluindo a captura da cidade de Avdiivka, mas não mencionou qualquer incidente na região de Donetsk.A brigada estava na região de Donetsk, perto da vila de Trudovske, a aguardar a chegada do major-general Oleg Moiseyev, comandante do 29.º Exército da região militar oriental.Estimativas por parte de sobreviventes sugerem queAlexander Osipov, governador da região de Transbaikal, confirmou indiretamente o ataque através do Telegram, mas considerou que os relatos sobre o mesmo eram “incorretos e grosseiramente exagerados”.“Ninguém ficará sem ajuda ou apoio”, asseverou.Até ao momento não houve qualquer declaração ou confirmação por parte das autoridades ucranianas sobre o ataque.