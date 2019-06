Dia D. As imagens, os mapas e os números do desembarque na Normandia

Há 75 anos, a 6 de junho de 1944, mais de 156 mil soldados americanos, ingleses, canadianos e franceses tomaram as praias da Normandia, abrindo caminho para o interior numa operação que marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial.

Esta etapa foi determinante para arrancar à Alemanha nazi o controlo do território francês e decisiva para a libertação da restante Europa oucpada.



Ocupação alemã



No final de maio de 1944, grande parte da Europa era controlada pelas potências do Eixo, constituído essencialmente por Alemanha, Itália e Japão. Desde o início da Segunda Grande Guerra um grande número de países juntou-se ao Eixo para ter mais benefícios tanto económicos como territoriais.







O Reino Unido, a União Soviética, os Estados Unidos e a China foram as Forças Aliadas que se coligaram contra o Eixo em diferentes momentos da guerra. A França esteve entre os Aliados da primeira hora, antes de ser ocupada em 1940, e entre os Aliados vencedores, depois de ser libertada em 1944.





Invasão aliada



Antes do dia do desembarque, Dia D, os Aliados encenaram a Operação Fortitude, cujo o objetivo foi enganar a Alemanha, num jogo de contra-informação, para fazerem crer ao inimigo que os desembarques aconteceriam em Pas-de-Calais, e não na Normandia, mais a oeste. Para a encenação, foram mobilizados tanques fictícios, lancha de desembarque e aviões no sudeste de Inglaterra de forma a serem avistados pelos aviões alemães.



A verdadeira operação começou a de 6 de junho, iniciando a fase de ataque da campanha aliada no continente europeu com o nome de código Operação Overlord.





_





Elementos da Invasão da Normandia



Operação Overlord: É o nome de toda a invasão da Normandia.

Operação Bodyguard: uma operação falsa que visava enganar os inimigos em relação à Operação Overlord.

Operação Fortitude: Duas movimentações militares relacionadas com a Operação Bodyguard. Objetivo: Fazer os alemães pensarem que os ataques viriam pela Noruega ou por Pas-de-Calis (França).

Operação Neptune: A parte aquática da missão, que levava os soldados até à costa da Normandia.

Utah e Omaha: Nomes de código dados às praias da Normandia onde os americanos iriam desembarcar.

Juno: Nome de código dado às praias da Normandia onde os canadianos iriam desembarcar.

Gold e Sword: Nomes de código dados às praias da Normandia onde os ingleses iriam desembarcar.

_







Operação Neptuno. O objetivo de estabelecer uma testa de ponte que desse acesso ao noroeste francês. A operação tinha sido pensada para o dia anterior mas devido ao mau tempo foi adiado para 6 de junho.



Ao todo, 83 115 soldados ingleses e canadianos, mais 73 000 do exército americano desembarcaram na costa da Normandia num espaço de 80 quilómetros das praias ao qual deram nomes de código de Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Reportagem de Rosário Salgueiro - RTP



Os soldados que combateram nas terras da Normandia eram provenientes dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bélgica, Noruega, Polónia, Luxemburgo, Grécia, Checoslováquia, Nova Zelândia e Austrália. Cerca de 177 comandos franceses também participaram no assalto à Normandia.



Quase 7 000 navios e lanchas de desembarque, dos quais 1 213 eram navios de guerra, foram utilizados na Operação Neptuno. Dois enormes portos artificiais foram rebocados através do Canal da Mancha após o ataque inicial às posições alemãs.









A Operação Neptuno terminou oficialmente a 30 de junho de 1944. Até esse momento, tinham sido desembarcados 850 279 homens, 148 803 veículos e 570 505 toneladas de mantimentos.

Praias da Normandia





Oficiais canadianos a planear o desembarque na praia de June /Reuters Comandante Supremo das Forças Aliadas, Dwight D. Eisenhower, fala com os paraquedistas americanos do Regimento de Infantaria Easy Company da 101ª Divisão Aerotransportada em Londres /Reuters O padre americano Edward J. Waters, capelão católico de Nova Iorque numa missa campal pouco antes da saída das tropas para o desembarque /Reuters Tropas norte-americanas a bordo de um navio na noite de 5 de junho /Reuters Soldados e tripulantes do exército norte-americano aproximam-se da costa da Normandia /Reuters Navio americano alvo de fogo inimigo em frente à praia de Omaha /Reuters Navio de guerra USS Nevada em frente da praia de Utah /Reuters Tropas inglesas a desembarcar do navio canadiano HMCS Prince David /Reuters Desembarque na praia de Omaha /Reuters A lancha de desembarque do navio USS Samuel Chase, aproxima-se da praia Omaha. A embarcação foi atingida por uma granada do exército alemão /Reuters Lanchas de desembarque inglesas na costa da Normandia. Presos às embarcações estão balões de barragem que tinham como objetivo evitar que os aviões inimigos atacassem as embarcações a baixa altitude. /Reuters Desembarque das tropas canadianas na praia de Juno /Reuters Desembarque das forças aliadas na praia de Omaha /Reuters Reforços norte-americanos na praia de Omaha /Reuters Médico do exército norte-americano a prestar primeiros socorros aos feridos na praia de Omaha /Reuters Uma lancha de desembarque transporta os feridos. 6 de junho de 1944 / Coleção da Guarda Costeira norte-americana /Reuters Caça norte-americano abatido sobre a praia de Juno /Reuters O draga-minas USS Tide afunda após chocar contra uma mina submarina e é assistido pelo contratorpedeiro PT-509 (esq.) e também pelo draga-minas USS Pheasant (dir.) /Reuters Foram várias as lanchas de desembarque que afundaram devido ao fogo inimigo, os sobreviventes seguiram a nado até à costa /Reuters Feridos americanos na praia de Omaha /Reuters Espingardas cruzadas na areia como homenagem a um soldado americano caído durante o desembarque /Reuters Desembarque dos tanques do exército canadiano na praia de Juno /Reuters Reforços americanos a chegar à praia de Omaha depois de ter sido conquistada /Reuters Tanques ingleses a chegar à praia de Gold depois de ter sido conquistada /Reuters Posto de comunicação de tropas americanas montado junto a um bunker alemão /Reuters A destruição da vila de Saint Malo depois do Dia D /Reuters Uma imagem de St-Lo destruída após o Dia D /Reuters Paraqueditas da 101ª Divisão Aerotransportada com um carro alemão em Carentan /Reuters 2º Batalhão dos Rangers americanos encarregados de capturar uma bateria pesada alemã em Pointe du Hoc /Reuters Prisioneiros alemães à guarda do exército americano num campo em Nonant-le-Pin /Reuters Tropas americanas e prisioneiros junto a um bunker alemão destruído na praia de Juno /Reuters Prisioneiros alemães capturados pelo exército canadiano a caminho da praia de Juno para serem transportados para Inglaterra /Reuters



Um dia para recordar





Entre as cinco praias, Utah foi onde se registaram menos baixas: 197 homens foram foram mortos ou feridos.



Omaha foi onde se sofreu mais baixas, 2 400 soldados norte-americanos foram mortos.



Quanto às baixas alemãs, o número não é conclusivo, mas estima-se que esteja entre 4 000 e 9 000 baixas.











Os cemitérios de guerra na Normandia acolhem os túmulos dos soldados de diferentes nações que lutaram e morreram durante a Segunda Guerra Mundial.





Além destes, existem muitos outros túmulos de soldados em redor da Normandia.





Cemitério alemão em La Chambre







Cemitério e Memorial Americano da Normandia em Colleville-sur-mer







Cemitério de Guerra em Bayeux







