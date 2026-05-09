Dia da Europa. Presidente pede "maiorias com ambição" em vez de "minorias de bloqueio" para não "chegar sempre tarde"



“A regra da unanimidade em domínios estratégicos funcionou no século passado, não resulta no século XXI. O mundo não espera por nós”, refere.



O Presidente da República vem ainda reafirmar ideias que defendeu na visita desta semana a Itália.



“Para preservar a paz, a Europa tem de percorrer quatro caminhos em simultâneo: salvaguardar a democracia como fundamento irrenunciável da vida em comum; aprofundar a integração política como garantia de solidariedade entre os seus povos; construir autonomia estratégica como expressão de soberania na defesa, competitividade e energia. Para concretizarmos todas estas ambições, necessitamos de um modelo de governação mais eficiente e mais rápido”









“ O futuro pertence a quem age com determinação. Não a quem reage tarde e corre quase sempre atrás do prejuízo”, refere Seguro.“A União Europeia nasceu da vontade de garantir a paz e o progresso num continente devastado por guerras. Hoje, enfrenta uma encruzilhada diferente, mas igualmente exigente.diz o presidente.Pede que as lideranças pensem a Europa “para além dos egoísmos imediatos dos Estados Membros que representam”.assegura.