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Dia da Europa. Presidente pede "maiorias com ambição" em vez de "minorias de bloqueio" para não "chegar sempre tarde"
No dia da Europa, António José Seguro publicou nas redes sociais um texto onde pede uma Europa que aja com determinação e pede aos líderes que pensem "além do imediato". O presidente da República diz mesmo que "Uma Europa de 27 países, que se move apenas quando há consenso, é uma Europa que chega sempre tarde", defendendo que a regra da unanimidade já não resulta.
“ O futuro pertence a quem age com determinação. Não a quem reage tarde e corre quase sempre atrás do prejuízo”, refere Seguro.
“A União Europeia nasceu da vontade de garantir a paz e o progresso num continente devastado por guerras. Hoje, enfrenta uma encruzilhada diferente, mas igualmente exigente. A resposta não está em recuar, fragmentar ou desistir. Está em avançar com mais união, mais ambição e mais coragem política”, diz o presidente.
Pede que as lideranças pensem a Europa “para além dos egoísmos imediatos dos Estados Membros que representam”.
“A Europa avançou com líderes que ousaram pensar além do imediato. É esse espírito que precisamos de recuperar”, assegura.
“A regra da unanimidade em domínios estratégicos funcionou no século passado, não resulta no século XXI. O mundo não espera por nós”, refere.
O Presidente da República vem ainda reafirmar ideias que defendeu na visita desta semana a Itália.
“Para preservar a paz, a Europa tem de percorrer quatro caminhos em simultâneo: salvaguardar a democracia como fundamento irrenunciável da vida em comum; aprofundar a integração política como garantia de solidariedade entre os seus povos; construir autonomia estratégica como expressão de soberania na defesa, competitividade e energia. Para concretizarmos todas estas ambições, necessitamos de um modelo de governação mais eficiente e mais rápido”
“A União Europeia nasceu da vontade de garantir a paz e o progresso num continente devastado por guerras. Hoje, enfrenta uma encruzilhada diferente, mas igualmente exigente. A resposta não está em recuar, fragmentar ou desistir. Está em avançar com mais união, mais ambição e mais coragem política”, diz o presidente.
Pede que as lideranças pensem a Europa “para além dos egoísmos imediatos dos Estados Membros que representam”.
“A Europa avançou com líderes que ousaram pensar além do imediato. É esse espírito que precisamos de recuperar”, assegura.
“A regra da unanimidade em domínios estratégicos funcionou no século passado, não resulta no século XXI. O mundo não espera por nós”, refere.
O Presidente da República vem ainda reafirmar ideias que defendeu na visita desta semana a Itália.
“Para preservar a paz, a Europa tem de percorrer quatro caminhos em simultâneo: salvaguardar a democracia como fundamento irrenunciável da vida em comum; aprofundar a integração política como garantia de solidariedade entre os seus povos; construir autonomia estratégica como expressão de soberania na defesa, competitividade e energia. Para concretizarmos todas estas ambições, necessitamos de um modelo de governação mais eficiente e mais rápido”