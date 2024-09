"Dia da Reunificação". Rússia cumprirá "todas as metas estabelecidas" na Ucrânia

"A verdade está do nosso lado. Todos os objetivos estabelecidos vão ser alcançados", declarou Vladimir Putin num discurso gravado em vídeo em que felicitou o povo russo pelo "Dia da Reunificação”.



Sem negar que o conflito é um “acontecimento fatídico”, o líder russo considerou ser necessário para proteger os habitantes de língua russa destas regiões ucranianas contra uma “ditadura neonazi” e um “nacionalismo radical”.



“Não abandonámos os nossos irmãos e irmãs”, sublinhou, defendendo mais uma vez “a necessidade e a legitimidade da operação militar especial russa”.



“Hoje, todos lutamos por um futuro seguro e próspero para os nossos filhos e netos”, acrescentou Putin, no vídeo divulgado esta segunda-feira.



Nas palavras de Putin, as “elites ocidentais (…) transformaram a Ucrânia na sua colónia, uma base militar voltada para a Rússia” e espalharam “ódio, nacionalismo radical e hostilidade a tudo o que é russo”.



Esta segunda-feira, 30 de setembro a Rússia marca a data da anexação das regiões ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporijia e Kherson. Recorde-se que a campanha russa contra a Ucrânia começou em 2014 com a invasão da península ucraniana da Crimeia e das regiões do leste do país e que, em fevereiro de 2022, Moscovo lançou a segunda invasão - de grande escala - contra o território ucraniano.

A Rússia lançou vários drones rumo a Kiev, esta segunda-feira de manhã, denunciaram as autoridades da Ucrânia. Segundo a defesa ucraniana, a maioria dos dispositivos russos foram intercetados.



A força aérea ucraniana confirmou que, neste ataque de quase cinco horas, abateu 67 dos 73 drones e um dos três mísseis lançados pela Rússia durante o ataque.



Em comunicado, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que os destroços de um drone caíram perto de um prédio residencial onde se localizam serviços de emergência.



Entretanto, as forças russas afirmam ter conquistado a vila de Nelipivka na região de Donetsk , no leste da Ucrânia.



