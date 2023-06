Dia Mundial dos Oceanos. "O oceano é o fundamento da vida", lembra Guterres

As organizações internacionais têm estado em negociações para acabar com a poluição provocada pelo plástico.



Em março foi celebrado um acordo histórico para proteger os oceanos, com a meta de 2030.



O secretário-geral das Nações Unidas aproveitou a ocasião para lembrar a importância de defender os oceanos.