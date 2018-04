"Dia trágico para a democracia". PT contesta rejeição do habeas corpus de Lula da Silva

Andreia Martins - RTP05 Abr, 2018, 12:01 / atualizado em 05 Abr, 2018, 12:12 | Mundo

Numa nota oficial divulgada esta quinta-feira, a Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores destaca que este foi “um dia trágico para a democracia e para o Brasil”.



“A nossa Constituição foi rasgada por quem deveria defendê-la”, numa ação deliberada “contra o maior líder popular do país”, refere o PT.



Segundo o Partido dos Trabalhadores, o Supremo Tribunal Federal negou a Lula da Silva “um direito que é de todo o cidadão, o de defender-se em liberdade até à última instância”.



No entanto, a “maioria do STF ajoelhou-se ante a pressão escandalosamente orquestrada pela Rede Globo”, refere o comunicado, em referência à decisão do Supremo Tribunal Federal.



“Não há justiça nesta decisão. Há uma combinação de interesses políticos e econômicos, contra o país e sua soberania, contra o processo democrático, contra o povo brasileiro”, refere o Partido dos Trabalhadores.



Ainda segundo a força partidária, Lula foi condenado “sem provas, num processo ilegal em que juízes notoriamente parciais não conseguiram sequer caracterizar a ocorrência de um crime”.



No comunicado do Partido dos Trabalhadores, os responsáveis reforçam ainda que “o povo brasileiro tem o direito de votar em Lula, o candidato da esperança”.



“O PT defenderá esta candidatura nas ruas e em todas as instâncias, até às últimas consequências”, avisa ainda a força partidária.



Ainda que Lula da Silva se encontre em liberdade, a candidatura à presidência do Brasil nas eleições deste ano é praticamente impossível. A lei da “Ficha Limpa”, relativa à idoneidade dos candidatos à Presidência da República, impede que réus condenados por tribunais em duas instâncias se candidatem, depois de esgotados todos os recursos.



No entanto, uma decisão final sobre a candidatura será tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores, ao qual pertence Lula, tem até 15 de agosto para oficializar uma candidatura, sendo que o tribunal em causa tem até 17 de setembro para aceitar ou rejeitar a candidatura do ex-Presidente.

Novo recurso até 10 de abril

Na quarta-feira, depois de 11 horas de deliberações, os 11 juízes negaram um habeas corpus preventivo, que tinha por objetivo manter o antigo Presidente brasileiro em liberdade até à conclusão do processo, enquanto a justiça continua a analisar os recursos apresentados pela defesa.



Com este pedido de habeas corpus, os advogados do ex-Presidente argumentavam que a Constituição só prevê o cumprimento de pena quando estiverem esgotados todos os recursos em todas as instâncias da Justiça brasileira.



Perante a decisão oficializada esta quarta-feira, o ex-Presidente brasileiro poderá começar a cumprir pena quando estiverem terminados os trâmites judiciais, ou seja, quando estiverem esgotadas todas as formas de contestação e recurso na segunda instância, no Tribunal Regional da 4ª Região, de Porto Alegre. Foi este mesmo o tribunal que, em janeiro, condenou o antigo chefe de Estado do Brasil a 12 anos e um mês de prisão.



A defesa de Lula da Silva tem agora até dia 10 de abril para apresentar um segundo recurso ao tribunal de segunda instância. Só após a rejeição do novo recurso é que se considera que ficou esgotada toda a jurisdição naquela instância.



Nesse caso, e uma vez que o Supremo Tribunal Federal abriu ontem caminho ao cumprimento imediato de pena – antes que sejam esgotados todos os recursos de terceira instância, no Superior Tribunal de Justiça – caberá ao Tribunal Regional da 4ª Região comunicar a decisão de rejeição de novo recurso ao juiz Federal Sergio Moro, que por sua vez dará ordem de detenção do ex-Presidente à Polícia Federal.



A iminente prisão efetiva de Lula da Silva está ligada a um dos processos da mega-operação Lava Jato, em que o ex-Presidente Lula da Silva é acusado de ter recebido um apartamento de luxo em São Paulo em troca de favorecimento de contratos com a petrolífera estatal, a Petrobras.