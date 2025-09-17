Diagnosticado problema renal a Jair Bolsonaro

Duas horas depois o ex-presidente teve alta hospitalar, de acordo com uma nota emitida pela clínica.





Bolsonaro, de 70 anos, sentiu-se mal terça-feira à tarde e foi admitido naquela unidade médica, onde passou a noite sob observação.

De acordo com o boletim médico da DF Star, Bolsonaro deu entrada com "um aumento do ritmo cardíaco e pressão arterial em queda"., acrescentou a clínica, devendo ficar internado sob observação.Terça-feira, o filho do ex-presidente, o senador Flavio Bolsonaro, explicou que o pai sofreu vómitos e um "episódio grave" de crise de soluços que o deixou "quase 10 segundos sem respirar".Domingo tinha ido fazer uma biópsia cutânea.Jair Bolsonaro foi condenado após um processo histórico. O coletivo de juízes concluiu que o ex-presidente era culpado de ter conspirado para se manter no poder após a derrota eleitoral face ao atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.O cumprimento da pena só terá início após terem sido esgotados todos os recursos previstos, o primeiro do qual irá ser apresentado em breve, de acordo com a defesa.