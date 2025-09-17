Diagnosticado problema renal a Jair Bolsonaro
A clínica privada DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente do Brasil foi internado na noite de terça-feira após se ter sentido mal, anunciou que Jair Bolsonaro sofre de um problema renal e deverá permanecer hospitalizado pendente de reavaliação.
Duas horas depois o ex-presidente teve alta hospitalar, de acordo com uma nota emitida pela clínica.
Bolsonaro, de 70 anos, sentiu-se mal terça-feira à tarde e foi admitido naquela unidade médica, onde passou a noite sob observação.
De acordo com o boletim médico da DF Star, Bolsonaro deu entrada com "um aumento do ritmo cardíaco e pressão arterial em queda".
"Os exames revelaram uma anemia persistente e uma alteraçáo da função renal", acrescentou a clínica, devendo ficar internado sob observação.
Terça-feira, o filho do ex-presidente, o senador Flavio Bolsonaro, explicou que o pai sofreu vómitos e um "episódio grave" de crise de soluços que o deixou "quase 10 segundos sem respirar".
Sob prisão domiciliar desde o início de agosto, esta foi a segunda saída de Bolsonaro desde que foi condenado quinta-feira passada a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Domingo tinha ido fazer uma biópsia cutânea.
Jair Bolsonaro foi condenado após um processo histórico. O coletivo de juízes concluiu que o ex-presidente era culpado de ter conspirado para se manter no poder após a derrota eleitoral face ao atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.
O cumprimento da pena só terá início após terem sido esgotados todos os recursos previstos, o primeiro do qual irá ser apresentado em breve, de acordo com a defesa.
