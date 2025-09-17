Diagnosticados um problema renal e cancro de pele a Jair Bolsonaro

De acordo com uma nota emitida pela clínica duas horas depois do primeiro boletim, que recomendava observação, o ex-presidente teve alta hospitalar, regressando a casa, onde se encontra retido sob prisão domiciliar.





O novo boletim médico indica que Bolsonaro "apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa".



O hospital reforçou, contudo, que "o laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas".



Por essa razão, necessitará "de acompanhamento clínico e reavaliação periódica".





Sob prisão domiciliar desde o início de agosto, Bolsonaro saiu pela primeira vez domingo para realizar uma biópsia cutânea para atestar a possibilidade de sofrer de cancro de pele.

A DF Star, que tem vindo a acompanhar Jair Bolsonaro, referiu que entre as oito amostras recolhidas dia 14 de setembro foi registada em duas delas a presença de células cancerígenas, indicando que o ex-presidente terá de continuar a ser seguido medicamente para vigiar o eventual desenvolvimento da doença. Bolsonaro, de 70 anos, sentiu-se mal terça-feira à tarde e foi admitido naquela unidade médica, onde passou a noite sob observação.

Depois das análises cutâneas realizadas domingo, esta foi a segunda saída de Bolsonaro desde que foi condenado quinta-feira passada a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado.

Terça-feira, o filho do ex-presidente, o senador Flavio Bolsonaro, explicou que o pai sofreu vómitos e um "episódio grave" de crise de soluços que o deixou "quase 10 segundos sem respirar".







O ex-presidente brasileiro tem enfrentado nos últimos anos vários problemas no aparelho digestivo, resultantes das sequelas da facada que sofreu num comício durante a campanha presidencial de 2018.



Em abril, foi submetido a uma longa operação para tratar uma obstrução intestinal, que o manteve internado durante três semanas.





O cumprimento da pena só terá início após terem sido esgotados todos os recursos previstos, o primeiro do qual irá ser apresentado em breve, de acordo com a defesa.







