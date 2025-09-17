Diagnosticados um problema renal e cancro de pele a Jair Bolsonaro
A clínica privada DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente do Brasil foi internado na noite de terça-feira após se ter sentido mal, anunciou que Jair Bolsonaro sofre de um problema renal. Adiantou ainda um diagnóstico de cancro de pele que terá de ser alvo de "reavaliação periódica".
De acordo com uma nota emitida pela clínica duas horas depois do primeiro boletim, que recomendava observação, o ex-presidente teve alta hospitalar, regressando a casa, onde se encontra retido sob prisão domiciliar.
O novo boletim médico indica que Bolsonaro "apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa".
O hospital reforçou, contudo, que "o laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas".
Por essa razão, necessitará "de acompanhamento clínico e reavaliação periódica".
Sob prisão domiciliar desde o início de agosto, Bolsonaro saiu pela primeira vez domingo para realizar uma biópsia cutânea para atestar a possibilidade de sofrer de cancro de pele.
A DF Star, que tem vindo a acompanhar Jair Bolsonaro, referiu que entre as oito amostras recolhidas dia 14 de setembro foi registada em duas delas a presença de células cancerígenas, indicando que o ex-presidente terá de continuar a ser seguido medicamente para vigiar o eventual desenvolvimento da doença.
Bolsonaro, de 70 anos, sentiu-se mal terça-feira à tarde e foi admitido naquela unidade médica, onde passou a noite sob observação.
Depois das análises cutâneas realizadas domingo, esta foi a segunda saída de Bolsonaro desde que foi condenado quinta-feira passada a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado.
De acordo com o boletim médico inicial da DF Star, Bolsonaro deu entrada terça-feira com "um aumento do ritmo cardíaco e pressão arterial em queda".
"Os exames revelaram uma anemia persistente e uma alteraçáo da função renal", acrescentou a clínica, devendo ficar internado sob observação.
Terça-feira, o filho do ex-presidente, o senador Flavio Bolsonaro, explicou que o pai sofreu vómitos e um "episódio grave" de crise de soluços que o deixou "quase 10 segundos sem respirar".
O ex-presidente brasileiro tem enfrentado nos últimos anos vários problemas no aparelho digestivo, resultantes das sequelas da facada que sofreu num comício durante a campanha presidencial de 2018.
Em abril, foi submetido a uma longa operação para tratar uma obstrução intestinal, que o manteve internado durante três semanas.
O cumprimento da pena só terá início após terem sido esgotados todos os recursos previstos, o primeiro do qual irá ser apresentado em breve, de acordo com a defesa.
com Lusa
