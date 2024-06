Dinamarca. Ataque a Mette Frederiksen aparentemente sem motivação política

, anunciou a polícia dinamarquesa na rede social X. Depois de preso, o atacante foi ouvido por um juíz e colocado em prisão preventiva até ao próximo dia 20 de junho.Em declarações à, os serviços do hospital onde Mette Frederiksen foi examinada revelaram que a primeira-ministra fez exames médicos e que se encontra um pouco “abalada” pelo incidente desta sexta-feira, cancelando todos os compromissos para este sábado.Testemunhas no local relatam que Mette Frederiksen foi agredida no centro de Copenhaga, tendo sido empurrada.

Depois do incidente, o atacante, de estatura alta e magro, tentou fugir do local, tendo sido agarrado e deitado ao chão.





Líderes políticos condenam ataque

O ataque a Mette Frederiksen acontece três semanas depois da tentativa de homicídio contra Robert Fico, chefe do governo da Eslováquia, que foi atingido a tiro a 15 de maio. A presidente da Comissão Europeia condenou o que aconteceu em Copenhaga, descrevendo o incidente como um “ato desprezível”.

. Condeno veementemente este ato e desejo a Mette Frederiksen uma recuperação rápida”. Foi assim que Emmanuel Macron falou sobre o sucedido na sexta-feira, através da rede social X.Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, também condenou o ataque e instou Frederiksen a “manter-se forte”, lembrando que a violência não tem lugar na política.Mette Frederiksen tem 46 anos. Tornou-se primeira-ministra da Dinamarca em 2019, sendo a mais jovem de sempre no país nórdico. O ataque a Frederiksen acontece numa altura em que a União Europeia vota para escolher os seus representantes nas instituições europeias.