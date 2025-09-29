Dinamarca continua sem saber quem manobra drones avistados junto a aeroportos

"Não podemos fazer mais do que aquilo que estamos a fazer. É algo que os serviços de informações estão a investigar", afirmou Troels Lund Poulsen, em conferência de imprensa, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O chefe da Polícia Nacional, Thorkild Fogde, explicou no mesmo encontro com os jornalistas que foram analisados dados telemáticos, radares, informações de navios, declarações de testemunhas, vídeos e imagens de câmaras de vigilância, entre outros elementos.

"Mas, infelizmente, isso não produziu qualquer resultado", declarou Fogde, acrescentando que a polícia não conseguiu aproximar-se o suficiente dos drones para os abater.

O aeroporto de Kastrup (Copenhaga) esteve encerrado durante várias horas entre segunda e terça-feira da semana passada devido ao avistamento de drones, um incidente repetido nos dias seguintes noutros aeródromos do país, incluindo uma base militar.

As autoridades dinamarquesas falam de um "ator profissional" e de um "ataque híbrido", apontando para a Rússia, embora tenham admitido que não foi possível provar uma ligação direta.

A Rússia negou qualquer responsabilidade pelos incidentes.

A Suécia, a Alemanha, a Noruega e a França anunciaram o envio de equipamento antidrones, radares e pessoal para a Dinamarca, onde na quarta-feira se realiza uma cimeira informal de líderes da União Europeia (UE).

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, agradeceu hoje o apoio dos países aliados e, apesar de sublinhar que ainda não se concluiu quem é responsável pelo alegado ataque híbrido, voltou a lançar suspeitas sobre a Rússia.

"Há sobretudo um país que constitui uma ameaça à segurança da Europa, e esse país é a Rússia", afirmou.

As autoridades norueguesas também estão a investigar dois incidentes ocorridos na noite passada, em que dois aviões de passageiros foram desviados no norte do país para outros aeroportos devido ao possível avistamento de drones na sua proximidade.

Na Suécia, uma pessoa foi detida, suspeita de negligência em tráfego aéreo, por alegadamente ter feito voar um drone junto ao aeroporto de Sundsvall-Timra, no centro do país.