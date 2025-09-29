Dinamarca proíbe voos civis de drones antes da cimeira europeia

A Dinamarca é um dos vários países europeus que reportaram "incidentes com drones" nas últimas semanas, com aparelhos não tripulados a serem avistados sobre bases militares dinamarquesas até sábado.

No dia seguinte, realiza-se, também na capital dinamarquesa, uma cimeira da Comunidade Política Europeia, igualmente com a participação do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Drones obrigaram a encerrar aeroportos

Drones não identificados têm sido relatados na Dinamarca desde 22 de setembro, quando avistamentos forçaram o encerramento dos aeroportos de Copenhaga e Oslo.





Os aeroportos de Aalborg e Billund também foram obrigados a suspender as suas operações na semana passada devido à atividade de drones.

A Rússia já foi acusada de conduzir ataques híbridos no passado, e a Europa está em alerta máximo depois de vários Estados-membros da NATO terem relatado incursões russas nos seus espaços aéreos.

A Roménia aprovou no início deste mês uma nova legislação para aumentar a autoridade dos pilotos da força aérea para abater aviões e drones não identificados.





c/ Agências

