Ordem para abater. Dinamarca quer acabar com a intromissão de drones no país
Foto: Goh Rhy Yan - Unsplash
Há uma ameaça sistemática à Dinamarca levada a cabo por um ator profissional, denunciou esta quinta-feira o Governo de Copenhaga, depois de um novo episódio com drones que sobrevoaram quatro aeroportos do país.
O Governo da Dinamarca está convencido de que se trata de ataques híbridos conduzidos contra o país e quer levar o assunto à NATO e evocar o artigo 4.º da organização para convocar uma reunião sobre a segurança interna do país.
Entretanto, sabe-se que o ministro da Justiça anunciou que vai propor o abate dos drones, caso estes voltem a aparecer.