Ordem para abater. Dinamarca quer acabar com a intromissão de drones no país

por Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Foto: Goh Rhy Yan - Unsplash

Há uma ameaça sistemática à Dinamarca levada a cabo por um ator profissional, denunciou esta quinta-feira o Governo de Copenhaga, depois de um novo episódio com drones que sobrevoaram quatro aeroportos do país.

VER MAIS
Os ministros dinamarqueses da Defesa e da Justiça, juntamente com elementos do exército e da polícia, falaram em conferência de imprensa sobre o caso.

O Governo da Dinamarca está convencido de que se trata de ataques híbridos conduzidos contra o país e quer levar o assunto à NATO e evocar o artigo 4.º da organização para convocar uma reunião sobre a segurança interna do país.

Entretanto, sabe-se que o ministro da Justiça anunciou que vai propor o abate dos drones, caso estes voltem a aparecer.


Artigos Relacionados

PUB
PUB