Drones. "A Europa andou a dormir e não estamos preparados para lidar com esta guerra híbrida"
Foto: ShareGrid - Unsplash
No dia em que o espaço aéreo de vários aeroportos da Dinamarca foram invadidos por drones, obrigando à interrupção de vários voos por questões de segurança, a polícia da Noruega anuncia a apreenção de um drone, perto do aeroporto de Oslo, que estava a ser operado por um cidadão estrangeiro.
O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, o OSCOT, Francisco Rodrigues diz que há que repensar toda a defesa europeia.
Drones a sobrevoar perto de aeroportos provocam uma disrupção da vida dos países, até porque a questão da segurança é fundamental quando se trata de voos comerciais, refere Francisco Rodrigues.