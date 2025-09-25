Drones. "A Europa andou a dormir e não estamos preparados para lidar com esta guerra híbrida"

por Antena 1

Foto: ShareGrid - Unsplash

No dia em que o espaço aéreo de vários aeroportos da Dinamarca foram invadidos por drones, obrigando à interrupção de vários voos por questões de segurança, a polícia da Noruega anuncia a apreenção de um drone, perto do aeroporto de Oslo, que estava a ser operado por um cidadão estrangeiro.

Uma questão que revela alguma preocupação ao presidente do OSCOT, que refere que a Europa não está preparada para uma ameaça híbrida com drones, como está a acontecer em vários países que fazem fronteira com a Rússia.
O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, o OSCOT, Francisco Rodrigues diz que há que repensar toda a defesa europeia.

Já sobre Portugal, Francisco Rodrigues, do OSCOT, vê a distância em relação à Rússia como positiva, mas diz que estes ataques são um alerta para que o país comece a investir em segurança.

Drones a sobrevoar perto de aeroportos provocam uma disrupção da vida dos países, até porque a questão da segurança é fundamental quando se trata de voos comerciais, refere Francisco Rodrigues.

