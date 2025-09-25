Drones. "A Europa andou a dormir e não estamos preparados para lidar com esta guerra híbrida"

Foto: ShareGrid - Unsplash

No dia em que o espaço aéreo de vários aeroportos da Dinamarca foram invadidos por drones, obrigando à interrupção de vários voos por questões de segurança, a polícia da Noruega anuncia a apreenção de um drone, perto do aeroporto de Oslo, que estava a ser operado por um cidadão estrangeiro.