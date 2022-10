Dinamarca vai a eleições mas deve manter política anti-imigração

A uma semana das eleições gerais, as sondagens mostram uma Dinamarca dividida, com o bloco de centro-esquerda lado a lado com a oposição de centro-direita.Todos os partidos de centro-direita do país concordam que as políticas restritivas de migração são a base para a política nacional dinamarquesa. Por sua vez, os partidos de centro-esquerda opõem-se às políticas de imigração da Dinamarca, nomeadamente à revogação das autorizações de residência a refugiados sírios.“Durante este governo, os partidos de centro-esquerda praticamente desistiram das reivindicações por leis de imigração mais ajustadas e também não serão capazes de promover essa agenda após uma eleição”, disse o analista político Lars Trier Mogensen à

Tal como explica Mogensen, os social-democratas venceram as eleições anteriores de 2019, em grande parte, por atraírem eleitores da extrema-direita. Por este motivo, retroceder nas leis anti-imigração pode custar-lhes a vitória a 1 de novembro.

“Os partidos de centro-esquerda aceitaram isso e, em vez disso, estão a tentar influenciar os social-democratas noutras áreas políticas, como metas climáticas ou o sistema educacional”, acrescentou.

“Refugiados de primeira e segunda classe”

A polémica relativamente às políticas de acolhimento de refugiados na Dinamarca acentuou-se com a invasão russa da Ucrânia.

O decreto em vigor atribui residência especial de dois anos aos refugiados ucranianos, podendo ser prorrogado por mais um ano.

O governo dinamarquês chegou mesmo a ser alvo de uma ação legal por tentar repatriar refugiados síria.

Os refugiados ucranianos têm acesso a emprego, estudos e a benefícios sociais e estão também isentos da chamada “Lei das Joias”, que permite às autoridades o confisco de bens, joias e dinheiro de imigrantes que procuram asilo no país, de forma a financiar a sua estadia.Mahmoud Suhil Almohamad, um refugiado sírio de 21 anos, disse àque fica feliz por ver os ucranianos a serem bem recebidos, mas salienta que gostaria que esta fosse a regra para todos os migrantes que chegam à Dinamarca.“Alguns sírios viveram em tendas durante anos e eu não tinha permissão para ir à escola.O acolhimento dos ucranianos mostrou que realmente é possível tratar adequadamente as pessoas que fogem da guerra”, disse Almohamad.Almohamad recebeu asilo na Dinamarca porque corria o risco de se alistar nas forças armadas sírias. No entanto, em 2020, o Governo dinamarquês recusou renovar o seu estatuto de residência por considerar que a situação de segurança na Síria “melhorou significativamente”.No início deste ano, Almohamad e os seus pais conseguiram renovar o estatuto de residência na Dinamarca após vários protestos.“A Dinamarca foi o primeiro país a assinar a Convenção da ONU sobre refugiados, mas não a respeita.”, criticou Almohamad.A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, convocou eleições antecipadas depois de um dos partidos que suportava o Governo no Parlamento ter ameaçado apresentar uma moção de censura e forçar a queda do executivo.A líder social-democrata justificou a convocação de eleições com a necessidade de formar um novo Governo que tenha apoio mais amplo e multipartidário.