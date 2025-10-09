Diploma para facilitar aquisição de cidadania cai no Parlamento alemão

Os conservadores do chanceler Friedrich Merz prometeram, na campanha eleitoral deste ano, revogar a legislação, que permitia às pessoas "excecionalmente bem integradas" obter a cidadania em três anos, em vez de cinco.

A opinião pública em relação à imigração intensificou-se nos últimos anos na Alemanha, particularmente nas regiões onde os seus críticos acreditam que representa um peso para os serviços públicos.

As atitudes em relação à imigração têm-se agravado drasticamente, em parte devido à pressão que os elevados níveis de migração têm exercido sobre os serviços locais. Esta mudança ajudou a impulsionar o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha para o primeiro lugar em algumas sondagens.





c/ agências

A medida permitiu solicitar a naturalização ao fim de três anos, em vez de cinco, para pessoas que demonstrassem uma integração particularmente boa.Pouco antes da votação parlamentar, o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, indicava que o Governo pretendia enviar um "sinal claro".A coligação de Merz adotou uma linha dura em relação à imigração, num esforço para combater a crescente popularidade do partido de extrema-direita AfD, que ficou em segundo lugar nas eleições gerais de fevereiro passado.O SPD, parceiro minoritário na coligação de Merz, justificou a sua posição citando o facto de o procedimento de naturalização acelerada ser raramente utilizado e que a essência da liberalização se manteve.Os candidatos devem demonstrar realizações como um excelente alemão, serviço voluntário ou sucesso profissional ou académico.O resto da nova lei da cidadania, uma conquista emblemática do governo social-democrata-liberal-verde do anterior chanceler Olaf Scholz, permanecerá intacto. Em particular, reduziu o prazo para um imigrante solicitar a naturalização de oito para cinco anos e autorizou a dupla cidadania na maioria dos casos.