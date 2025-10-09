Mundo
Diploma para facilitar aquisição de cidadania cai no Parlamento alemão
O Parlamento alemão rejeitou na quarta-feira um projeto de lei apresentado pelo anterior governo que visava facilitar a aquisição de cidadania, ilustrando a crescente tensão em torno da imigração no país.
A medida permitiu solicitar a naturalização ao fim de três anos, em vez de cinco, para pessoas que demonstrassem uma integração particularmente boa. O projeto de lei tinha sido apresentado pelo anterior governo, liderado pelos Social-Democratas (SPD), que esperavam que atraísse mais trabalhadores estrangeiros para empregos na indústria.Os conservadores do chanceler Friedrich Merz prometeram, na campanha eleitoral deste ano, revogar a legislação, que permitia às pessoas "excecionalmente bem integradas" obter a cidadania em três anos, em vez de cinco.
Pouco antes da votação parlamentar, o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, indicava que o Governo pretendia enviar um "sinal claro".
"O passaporte alemão será emitido em reconhecimento da integração bem-sucedida e não como um incentivo à imigração ilegal", sublinhou.
A coligação de Merz adotou uma linha dura em relação à imigração, num esforço para combater a crescente popularidade do partido de extrema-direita AfD, que ficou em segundo lugar nas eleições gerais de fevereiro passado.A opinião pública em relação à imigração intensificou-se nos últimos anos na Alemanha, particularmente nas regiões onde os seus críticos acreditam que representa um peso para os serviços públicos.
Um total de 450 deputados votou pela rejeição do projeto de lei, incluindo os do SPD e do AfD, em comparação com 134 que o apoiaram.
O SPD, parceiro minoritário na coligação de Merz, justificou a sua posição citando o facto de o procedimento de naturalização acelerada ser raramente utilizado e que a essência da liberalização se manteve.
Do número histórico de 300 mil naturalizações em 2024, apenas algumas centenas passaram pela naturalização acelerada, originalmente planeada como um incentivo para que pessoas livres e altamente qualificadas optassem por se estabelecer numa Alemanha que sofre de uma grave escassez de mão-de-obra.
Os candidatos devem demonstrar realizações como um excelente alemão, serviço voluntário ou sucesso profissional ou académico.
O resto da nova lei da cidadania, uma conquista emblemática do governo social-democrata-liberal-verde do anterior chanceler Olaf Scholz, permanecerá intacto. Em particular, reduziu o prazo para um imigrante solicitar a naturalização de oito para cinco anos e autorizou a dupla cidadania na maioria dos casos.
Pouco antes da votação parlamentar, o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, indicava que o Governo pretendia enviar um "sinal claro".
"O passaporte alemão será emitido em reconhecimento da integração bem-sucedida e não como um incentivo à imigração ilegal", sublinhou.
A coligação de Merz adotou uma linha dura em relação à imigração, num esforço para combater a crescente popularidade do partido de extrema-direita AfD, que ficou em segundo lugar nas eleições gerais de fevereiro passado.A opinião pública em relação à imigração intensificou-se nos últimos anos na Alemanha, particularmente nas regiões onde os seus críticos acreditam que representa um peso para os serviços públicos.
Um total de 450 deputados votou pela rejeição do projeto de lei, incluindo os do SPD e do AfD, em comparação com 134 que o apoiaram.
O SPD, parceiro minoritário na coligação de Merz, justificou a sua posição citando o facto de o procedimento de naturalização acelerada ser raramente utilizado e que a essência da liberalização se manteve.
Do número histórico de 300 mil naturalizações em 2024, apenas algumas centenas passaram pela naturalização acelerada, originalmente planeada como um incentivo para que pessoas livres e altamente qualificadas optassem por se estabelecer numa Alemanha que sofre de uma grave escassez de mão-de-obra.
Os candidatos devem demonstrar realizações como um excelente alemão, serviço voluntário ou sucesso profissional ou académico.
O resto da nova lei da cidadania, uma conquista emblemática do governo social-democrata-liberal-verde do anterior chanceler Olaf Scholz, permanecerá intacto. Em particular, reduziu o prazo para um imigrante solicitar a naturalização de oito para cinco anos e autorizou a dupla cidadania na maioria dos casos.
As atitudes em relação à imigração têm-se agravado drasticamente, em parte devido à pressão que os elevados níveis de migração têm exercido sobre os serviços locais. Esta mudança ajudou a impulsionar o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha para o primeiro lugar em algumas sondagens.
c/ agências
Tópicos