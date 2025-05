Diplomacia arrasta-se. Rússia captura mais território no leste da Ucrânia

A Rússia lançou, entre sexta-feira e sábado, 109 drones e cinco mísseis, de acordo com a Força Aérea ucraniana.



“Uma posição bizarra”

Um primeiro encontro, realizado a 16 de maio, terminou sem resultados palpáveis.



O último resultado efetivo dos esforços diplomáticos teve lugar no fim de semana passado, quando os dois países trocaram um milhar de prisioneiros.

c/ agências

. Sucumbiram a sucessivas barragens de mísseis eSegundo o Ministério russo da Defesa,Em Zaporizhia, no leste do país, um ataque com mísseis causou a morte de uma criança de nove anos. Na cidade portuária de Kherson, no sul, um homem morreu vítima de bombardeamentos da artilharia russa.Por sua vez,Em Kiev, teme-se que os estrategas de Moscovo estejam a preparar uma nova incursão terrestre no nordeste da Ucrânia. O presidente ucraniano sinalizou mesmo queAs movimentações diplomáticas para pôr cobro à guerra, que perdura desde 2022, acentuaram-se nas últimas semanas, sobretudo impulsionadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Todavia, tem prevalecido o distanciamento de posições entre Moscovo e Kiev.. Daí não ter ainda respondido ao repto russo. Na noite de sexta-feira, o presidente ucraniano revelou ter conversado sobre o tema com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.“É necessário um cessar-fogo para continuar a avançar para a paz. É preciso parar de matar pessoas. Discutimos uma possível próxima reunião em Istambul e as condições em que a Ucrânia está disposta a participar.”, escreveu Volodymyr Zelensky no Telegram.A diplomacia russa propôs-se partilhar um memorando com as condições de Vladimir Putin para um cessar-fogo. O que não deverá materializar-se até segunda-feira. Kiev garante, por outro lado, ter já feito chegar a sua própria proposta ao Kremlin.Os russos estão, na ótica de Zelensky, a “minar a diplomacia”:Ao lado de Kiev, a União Europeia acusa as autoridades russas de estarem a protelar a via da diplomacia para obter ganhos no campo de batalha. Moscovo nega-o. E remete a mesma acusação ao Governo ucraniano.