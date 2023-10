Diplomacia da UE reunida. "É preciso impedir que Putin seja vencedor da crise em Gaza"

Foto: Reuters

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira para debater a situação no Médio Oriente e a guerra na Ucrânia. À entrada para a reunião no Luxemburgo, João Gomes Cravinho colocou a tónica na necessidade de unir a Europa em torno da proteção de civis em Gaza e da libertação de reféns israelitas. O governante sustentou ainda que se impõe manter o apoio a Kiev, no atual contexto.