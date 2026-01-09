Diplomatas dos EUA avaliam reabertura da embaixada em Caracas

O chefe da embaixada dos EUA na Colômbia, John McNamara, e outros diplomatas "foram a Caracas para realizar uma avaliação inicial para uma retoma gradual das operações diplomáticas americanas" na Venezuela, disse um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, citado pela Reuters.





Entretanto, o Governo venezuelano anunciou esta sexta-feira que iniciou conversações “preparatórias” com os Estados Unidos com o objetivo de restabelecer a presença diplomática em ambos os países. Esta é a primeira vez que uma equipa do Departamento de Estado dos EUA viaja para a Venezuela desde a captura do presidente Nicolás Maduro, a 3 de janeiro.

A visita ocorre numa altura em que os EUA procuram reabrir a Embaixada em Caracas e reforça o desejo do governo de restabelecer uma presença diplomática no país que, segundo o presidente Donald Trump, os EUA irão "governar".Desde então, a Unidade de Assuntos da Venezuela tem operado com uma equipa de diplomatas norte-americanos na Embaixada em Bogotá, na Colômbia.Também esta sexta-feira, o presidente norte-americano tem uma reunião agendada com vários executivos de empresas petrolíferas na Casa Branca para discutir investimentos na Venezuela.Enquanto isso, o Governo norte-americano continua a manter o firme bloqueio às exportações de petróleo venezuelano. Na manhã desta sexta-feira, os EUA anunciaram a apreensão, em águas internacionais, de mais um petroleiro que partia da Venezuela, o quinto apreendido por Washington nas últimas semanas.