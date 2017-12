Disney compra parte do império Fox a Rupert Murdoch

Inês Geraldo - RTP14 Dez, 2017, 17:47 | Mundo

Tratava-se de um negócio que andava nas bocas do mundo e que estava perto de ser realizado. Foi esta quinta-feira que foi anunciada a compra de parte do império de Rupert Murdoch por parte da Disney, por uma quantia a rondar os 45 mil milhões de euros.



O objetivo deste negócio prende-se com o facto da Disney tentar bater a concorrência de grandes companhias de entretenimento com o a Netflix e a Amazon, que ganham cada vez mais audiência através das plataformas digitais.



Assim, mais de metade do império de Rupert Murdoch passa para novas mãos. O australiano, agora com 86 anos, herdou aos 21 anos um pequeno jornal do seu pai, transformando-o num dos mais poderosos impérios de entretenimento e informação.

O que compra a Disney a Murdoch?

Num negócio de proporções milionárias, a Disney vai adquirir ao império Fox uma boa parte das suas empresas. É esperado que o acordo entre os dois gigantes seja concluído num período de um ano a um ano e meio e o grupo de Bob Iger (CEO da Disney) fica responsável pela empresa Twenty-First Century Fox (conglomerado conhecido pela criação de filmes) e todos os estúdios de televisão pertencentes ao grupo empresarial de Rupert Murdoch.



A Walt Disney fica também com os canais de entretenimento de cabo e negócios televisivos internacionais. A isso juntam-se os direitos que incluem grandes sucessos cinematográficos da Marvel e os franchises de Avatar e X-Men. Na televisão, a Disney passa a ter também direitos sobre a série televisiva The Simpsons.



Na luta pelo mundo do entretenimento, a Disney ganha grande fôlego contra a Netflix e a Amazon. A plataforma Hulu, parte de um dos grandes concorrentes de Netflix e Amazon vai passar para o controlo da Disney, que vai tentar concorrer num mundo de milhares de milhões de euros.

Murdoch mantém parte do império

Apesar de vender por um valor exorbitante parte do conglomerado empresarial de que é detentor, Rupert Murdoch continua a manter parte do império Fox.



O canal de notícias, Fox News, e os canais de desporto, Fox Sports, e Big TenNetwork vão ficar sob a égide da família Murdoch juntando-se a um novo negócio. “A nova Fox tem como objetivo crescer e focar-se na informação e desporto”, disse um representante do grupo.



Como parte do negócio, a Disney vai assumir mais de 11 mil milhões de euros de dívida da Fox.



